Российский хакер заявил в суде о работе по заданию ФСБ

Обвиняемый по делу хакеров из Lurk заявил о взломе почты Демократической партии США по заказу ФСБ.

Житель Екатеринбурга Константин Козловский, обвиняемый по делу хакерской группировки Lurk, заявил на заседании суда, что «под руководством сотрудников ФСБ» участвовал во взломе Национального комитета Демократической партии США и переписки Хиллари Клинтон, сообщает «Медуза».

Такое заявление, как выяснил The Bell, Козловский сделал 15 августа на заседании Мосгорсуда, где рассматривался вопрос о продлении ему меры пресечения.

Протокол и аудиозапись этого заседания были 2 декабря выложены в фейсбуке Козловского. Подлинность документов, а также аккаунта Козловского подтвердили The Bell два источника.

В фейсбуке Козловского в августе за день до заседания суда была опубликована копия письма, датированного 1 ноября. В письме, адресат которого не указан, Козловский заявляет, что совершал атаки на Национальный комитет по поручению сотрудника ФСБ, которого он называет «Ильей».

Позже, пишет The Bell, обвиняемый заявил, что под псевдонимом «Илья» его курировал майор ФСБ Дмитрий Докучаев. Козловский также упоминает бывшего сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова.

С декабря 2016 года Докучаев и Стоянов находятся в СИЗО по обвинению в госизмене. Источники «Дождя» сообщали, что фигуранты этого дела обвиняются в том, что передали американским спецслужбам имена и другую информацию о российских хакерах.

«Установить подлинность его показаний о причастности к взломам в США сложно. Спецслужбы США в официальных отчетах утверждали, что за прошлогодними атаками на Национальный комитет Демократической партии стояло ГРУ (теперь называется Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ), но имена хакеров — не раскрывались», – цитирует The Bell.

5 декабря The Bell сообщало, что служивший в ФСБ Сергей Михайлов, проходящий по одному делу с Докучаевым и Стояновым, мог быть обвинен в госизмене за передачу американской стороне данных о хакерах, взломавших Национальный комитет Демократической партии. О возможной причастности Михайлова к хакерским атакам во время президентской предвыборной кампании США ранее писала «Новая газета».

Участники хакерской группы Lurk были задержаны в середине 2016 года. Тогда сообщалось, что их обвиняют в хищении около трех миллиардов рублей у банков и коммерческих организаций при помощи вируса Lurk. В «Лаборатории Касперского» расследованием, связанным с вирусом Lurk, занимался Руслан Стоянов, обвиняемый вместе с Михайловым и Докучаевым в госизмене.

США обвиняют российские власти к причастности к взлому серверов Национального комитета Демократической партии с осени 2016 года. Российская сторона эти обвинения категорически отрицает.

«Медуза»