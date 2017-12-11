Сбежавший в Россию украинский сепаратист призывает убивать политиков в Украине

Сбежавший в Россию экс-нардеп и одесский сепаратист Игорь Марков заявил о желании “шлепнуть” ряд политиков, чтобы навести порядок в Украине.

Об этом он сказал в эфире пропагандистского ток-шоу “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”, передает «Деловая Столица».

Одиозный политик восхитился последними событиями в Киеве такими, как задержанием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и акциями протеста. Следом он предложил свой вариант разрешения ситуации.

“Наконец-то пауки начали пожирать друг друга. Это не может не радовать… Я Саакашвили за Цхинвал поставил бы к левой стенке, а Порошенко за Донбасс – к правой стенке. И при этом шлепнул бы обоих. А посредине, для красоты, Януковича вздернул бы за трусость и предательство. Ситуация мгновенно бы начала приходить в порядок”, – сказал сепаратист.

Заявление Маркова удивило даже путинского пропагандиста Соловьева.

“Жестко!”, – сказал он.

«Деловая Столица»