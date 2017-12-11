В России просят сделать татарский язык вторым государственным

Мусульмане Набережных Челнов просят Госдуму признать татарский вторым государственным в России.

Совет старейшин мухтасибата Набережных Челнов направил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой придать татарскому языку статус второго государственного в России, об этом сообщает «NEWSru.com» со ссылкой на сайт отделения Духовного управления мусульман.

Авторы послания отмечают, что татарский народ – второй по численности в России, а татарский язык “неофициально является в РФ вторым языком межнационального общения”. Его понимают представители многих народностей, живущих в РФ, в том числе “башкиры, кумыки, балкары, якуты, алтайские народы, выходцы из Средний Азии, азербайджанцы, турки и т.д.”

“Во-вторых, – пишут они, – большая часть (две трети) татарского народа живет за пределами Татарстана, и они не могут получить на родном языке образование, развивать культуру, традиции и обряды. Как Вы знаете, такие примеры есть в мировой практике, например в Канаде, Финляндии два государственных языка”, – говорится в письме.

Представители мухтасибата отмечают, что сегодняшняя политика, проводимая в стране по отношению к языкам малых народов, их “серьезно настораживает“. В частности, беспокойство старейшин вызывает принятое недавно решение о сокращении количества часов преподавания татарского языка в школах республики.

По их мнению, это “подрывает достигнутые годами равновесие между русским и татарским народами” и может спровоцировать родителей на “необдуманные шаги”. “Например, есть такой факт, что русская мать одного курсанта подала в суд на власти республики за то, что она обучала их детей татарскому языку”, – говорится в письме.

Закрепление в Конституции РФ татарского языка как второго государственного языка спасло бы его от дальнейшей дискриминации, укрепило бы доверие между нациями и народами в РФ, усилило бы патриотическое воспитание”, – заключил председатель Совета старейшин Набережночелнинского мухтасибата Равил Нуруллин.

Напомним, тема преподавания татарского языка была поднята на заседании Совета по межнациональным отношениям 20 июля. Президент Владимир Путин тогда сказал, что “заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского”.

В августе Путин поручил Генпрокуратуре и Рособрнадзору обеспечить добровольное изучение региональных и национальных языков и прохождение программ по русскому языку в надлежащем объеме. До этого национальные языки были в обязательной школьной программе.

В СМИ стала появляться информация о многочисленных жалобах родителей, что их детям навязывают изучение татарского языка, а русскому языку не уделяют должного внимания. В начале ноября прокуратура Татарстана сочла незаконной рекомендацию регионального Министерства образования об обязательном изучении татарского языка в школах республики и потребовала отзыва соответствующих методических рекомендаций.

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