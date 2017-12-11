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Новости

Опубликован список сепаратистских СМИ, к которым СБУ предлагает закрыть доступ

«Гуляй Поле»
11 декабря 2017

Список содержит более 50 интернет-адресов различных сайтов СМИ.

Обнародован список сепаратистских СМИ, доступ к которым СБУ рекомендует перекрыть, об этом на свой странице Facebook сообщил Сергей Ярыгин.

«Ну вот и появился новый перечень сайтов, к которым СБУ предлагает провайдерам ограничить доступ украинском», – говорится в сообщении.

Ну от і з'явився новий перелік сайтів, до яких СБУ пропонує провайдерам обмежити доступ українцям.P.S.Цікаво, чи рекомендації СБУ відповідають законам та Конституції України?

Опубліковано Сергієм Яригіним 11 грудня 2017 р.

«Интересно, рекомендации СБУ соответствуют законам и Конституции Украины?», – задает вопрос Сергей Ярыгин.

«Гуляй Поле»

 

Tags: сбу, СМИ, Украина

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