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Новости

Россия собирается уйти из Сирии

«Деловая Столица»
11 декабря 2017

Путин, посетив Сирию, отдал приказ убрать российские войска от туда.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии, об этом он заявил, выступая перед военнослужащими на российской базе в Хмеймиме (Сирия), информирует «Деловая Столица».

“Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации”, – заявил Путин,

По его словам, российские военные “возвращаются на родину с победой”.

Утром 11 декабря президент России Владимир Путин прибыл на российскую базу в Хмеймиме (Сирия). Путина в Хмеймиме встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.

6 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что войска режима Башара Асада и его российские союзники якобы полностью освободили Сирию от джихадистов “Исламского государства”.

Однако в Пентагоне не согласились с этим заявлением, подчеркнув, что “Исламское государство” еще не побеждено.

Позднее в России решили, что военные базы России в Сирии Хмеймим и Тартус продолжат действовать и после завершения военной операции РФ в этой стране.

Напомним, в ноябре в Сирии произошло 33 случая массовых убийств, почти половину из которых совершили сторонники режима президента Башара Асада и еще 39% – российская авиация. Жертвами ударов ВКС России стали 254 гражданских лица, в том числе 16 женщин и 55 детей.

«Деловая Столица»

Tags: Владимир Путин, Война в Сирии, Россия, сирия

© Гуляй Поле

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