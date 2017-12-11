Российские поезда идут в обход Украины

Все российские поезда пошли в обход Украины. Возведение обходного участка, по некоторым оценкам, обошлось в 56 млрд рублей

Россия с 11 декабря запустила полноценное движение поездов дальнего следования по железной дороге в обход Украины, об этом информирует «Фокус».

Ранее поезда, следовавшие из Москвы в южном направлении, проезжали транзитом по украинскому участку, дважды пересекая государственную границу. Протяженность украинского участка составляет 37 км.

Отметим, Россия приняла решение о строительстве обходной железнодорожной ветки в 2015 году. Ее протяженность составила 137 км, возведение обходного участка, по некоторым оценкам, обошлось России в 56 млрд рублей.

«Фокус»