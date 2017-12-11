40% россиян нуждаются в «сильной руке» во власти

В России опубликовали данные новых социологических исследований.

России необходим властный руководитель, “сильная рука”, заявили 40% россиян в ходе опроса, проведенного “Левада-Центром”. За последние три года число таких респондентов увеличилось на треть, сообщает портал «NEWSru.com».

Еще 38% участников опроса заявили о том, что бывают такие ситуации – к примеру, в настоящее время, – когда нужно сосредоточить всю полноту власти в руках одного человека. Противоположного мнения придерживаются 17% россиян. Остальные затруднились с ответом.

Рекордные 45% опрошенных заявляли о необходимости “сильной руки” для России в опросах “Левада-Центра” в 2007 году. В 1989 году, когда был проведен первый опрос, таких людей было меньше всего – 25%. Тогда же 44% заявили о недопустимости сосредоточения власти в руках одного человека.

Сразу же после выборов 2012 года 53% граждан страны заявили, что средоточие практически всей власти в стране в руках Путина пойдет на благо России. 39% респондентов тогда заявили, что в жизни бывают ситуации, когда в стране необходимо сосредоточить всю полноту власти в одних руках. Еще 35% выражали уверенность, что “нашему народу всегда нужна сильная рука”. 22% опрошенных категорически возражали против того, чтобы вся власть была отдана в руки одного человека.

При этом в опросе, проведенном через две недели после выборов 4 марта 2012 года, 43% опрошенных заявили, что хотели бы, чтобы через шесть лет Путина на посту президента сменил другой человек. 17% тогда были не против еще одного срока Путина. Как известно, на прошлой неделе Владимир Путин заявил о намерении в очередной раз баллотироваться на пост президента на выборах, намеренных на 18 марта 2018 года.

В новом опросе, проведенном “Левада-Центром” в ноябре 2017-го, 61% респондентов приписали основную заслугу в экономических достижениях и благосостоянии россиян президенту РФ Владимиру Путину. Минимум опрошенных – 38% – говорили об этом в 2011 году, больше всего людей связывали успехи страны с Путиным – в 2014 году 81%.

В настоящее время 21% считают, что основную работу в этом направлении ведут правительство и министры. По 12% уверены, что успехов добились премьер-министр Дмитрий Медведев и местные власти. 10% отдают должное в этом направлении предпринимателям и бизнесу, 6% – кому-то “другому”, 9% – никому.

Что касается ответственности за неудачи, 49% высказали мнение, что за проблемы в стране и рост стоимости жизни должен отвечать президент. На правительство вину возлагают 45% опрошенных, лично Медведева в негативном ключе упомянули 30%, с местными властями провалы связали 27%.

54% заявили, что сохранение и укрепление собственной власти для политиков и чиновников важнее, чем процветание страны. Противоположного мнения придерживаются 33% опрошенных. Самое большое число людей, уверенных, что основная цель властей – сохранять и укреплять собственную власть, было зафиксировано в 2006 году – 72%. В бескорыстное служение властей обществу тогда верили только 16%.

Нынешний опрос был проведен социологами “Левада-Центра” в конце ноября в разных регионах страны.

«NEWSru.com»