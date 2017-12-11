В Крыму школьников и студентов приобщили к российскому движению «Юнармия»

В Севастополе более 2500 школьников приобщили к российскому движению «Юнармия». Всего в Севастополе к «Юнармии» приобщено 55 средних общеобразовательных учреждений, детских общественных и спортивных организаций.

В аннексированном Севастополе свыше 2500 школьников посвятили в члены российского военно-патриотического движения «Юнармия», информирует «Крым.Реалии» со ссылкой на пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

«На сегодняшний день лидерами по военно-патриотическому воспитанию… расположенных на территории Южного военного округа, является Ставропольский край, который набрал около 3 тыс. школьников, второе место занимает Севастополь – свыше 2,5 тыс. и третье – Дагестан – более 1,6 тыс.», – говорится в сообщении.

По сведениям российского силового министерства, в 2017 году на территории Южного военного округа, куда Россия включает аннексированный Крым, проведено более 800 мероприятий патриотической направленности, более 22 тысяч молодых людей стали членами «Юнармии».

В Севастополе студентов филиала «Крымского федерального университета» также посвящали в члены «Юнармии».

«Ребята в торжественной обстановке дали обещание активиста российского движения школьников и клятву «юнармейца», – говорится в сообщении.

В сообщении указано, что новым «юнармейцам» дали попробовать себя в роли капитана корабля на 3D-тренажере, пилота боевого вертолета в музее военной техники.

Минобороны соседней России во взаимодействии с органами подконтрольной Кремлю власти Крыма создало на полуострове отделение российского военно-патриотического движения «Юнармия».

На официальной странице «Юнармии» указано, что целью движения является «патриотическое воспитание нового поколения российских граждан».

Украинские правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму. Психологи отмечают давление на сознание детей в современном образовании России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

«Гуляй Поле» напоминает, что президент Украины Петр Порошенко к украинцам по случаю Международного дня прав человека. По словам президента, Россия не сможет не избежать ответственности за совершенные преступления в украинском Крыму и Донбассе. Петр Порошенко так же отметил усиление тревожные тенденции в нарушение российским оккупационным властями прав украинских граждан на оккупированных территориях. Все эти преступления скрупулезно фиксирует Международный уголовный суд.

«Крым.Реалии»