Россию лишили права голоса в Международном союзе биатлонистов

Федерация России по биатлону изменила свой статус в Международном союзе биатлонистов (IBU) из-за допинг-скандала.

В заявлении, обнародованном IBU 10 декабря сказано, что сейчас Россия не будет иметь голос на съездах IBU, но может продолжать участвовать в мероприятиях, пишет «Украинская Правда» со ссылкой на «Радио Свобода».

Президент IBU Андерс Бессберг заявил, что решение будет действовать от начала до конца сезона 2017-2018 годов.

Как говорится в заявлении организации, ее исполнительный комитет рассмотрит возможность восстановления полного членства Российской Федерации позже.

Но, как отмечалось, Международный олимпийский комитет сначала должен отменить прекращение работы российского национального комитета, с начала 2017 никакие допинговые нарушения российских биатлонистов не должны быть зафиксированы, а Российская Федерация биатлона должна полностью сотрудничать в расследовании привлечения российских чиновников к “допинговому заговору”.

IBU также заявил, что его исполнительный совет может решить продолжить ограничение членства России, если эти условия не будут выполнены.

Российский обличитель государственной программы использования допинга в российском спорте Григорий Родченков, который сейчас живет в США, ранее заявлял, что биатлон был тем видом спорта, который во время Олимпийских игр в Сочи находился в центре российского государственного обмана.

После первых разоблачений Родченкова, которые он сделал весной 2015 года, Всемирное антидопинговое агентство в июля 2015 года опубликовало доклад о массовом применении запрещенных препаратов в российском спорте.

Как показало международное расследование, в России в течение нескольких лет широко применялась институциональная допинговая система – созданная и поддерживаемая российским государством программа употребление допинга российскими спортсменами и сокрытия этого или подмены проб благодаря сотрудничеству российских спецслужб и лабораторий.

Это привело, среди прочего, к запрету участия многих российских спортсменов, в частности, всех легкоатлетов во всех официальных международных соревнованиях под эгидой Международной федерации легкой атлетики и недопуска к участию в летних Олимпийских играх 2016 более ста российских спортсменов, а в летних Паралимпийских играх – всех российских паралимпийцев.

Международный Олимпийский комитет также отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.

“Я, как президент Олимпийского комитета России, приношу извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране”, – извинился перед МОК президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

«Гуляй Поле» напоминает, что в связи с анти–допинговым скандалом российский комментатор Дмитрий Губерниев позволил себе хамство в адрес президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака. Речь у Дмитрия Губерниев в его хамской выпадке идет о признаниях экс-глава Московской анти–допинговым лаборатории Григорием Родченковым о попытке подлога допинг-пробы украинской биатлонистки Виты Семеренко.

«Гуляй Поле» напоминает и о том, что недавно состоялась жеребьевка групповой стадии чемпионата мира по футболу, который в следующем году состоится на России. Событие уже стало предметом сетевого троллинга и породило ряд сетевых мемов: «Марадона-тамада», «кокаиновый приход», «жеребьевка на допинге» и «дерби за права людей». В тоже время Виталий Мутко пообещал подготовить объекты XXI Чемпионата мира по футболу в назначенный срок, несмотря на серьезные проблемы в строительстве стадиона в Самаре, которое не укладывается в отведенные сроки работ.

«Гуляй Поле» так же напоминает, что ранее сообщалось о проблемах с которыми сталкиваются города принимающие игры XXI Чемпионата мира по футболу. В частности в Самаре не достроен стадион, что привело к отставке прежнего губернатора области Николая Меркушкина. Ряд городов принимающих игры чемпионата столкнулись с угрозой выселения студентов вузов из общежитий и заселение на их место росгвардейцев, призванных охранять мероприятия чемпионата.

«Украинская Правда»