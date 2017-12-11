Шесть лет безвременья

Речь Путина в Мюнхене обозначила конец однополярного мира. События последних дней всё вернули назад.

Вот и всё. Если речь Путина в Мюнхене обозначила конец однополярного мира, то события последних дней всё вернули назад. Международный олимпийский комитет четко указал России её место в нынешних системах мировых политических координат. Сам Путин, немедленно после звонкой олимпийской оплеухи заявивший о намерении баллотироваться на выборах президента Российской Федерации в марте 2018 года, тем самым попытался скорчить хорошую мину при плохой игре, но это лишь игра на внутреннюю публику. Вся планета получила ясный месседж – ослабевшая Россия публично унижена и деморализована. Дальнейший сценарий вполне предсказуем – останкинские водолеи начнут синхронно извергаться фонтанами популизма в стиле «Происки врагов», «Акулы мирового капитализма покусали единственную честную и справедливую страну на свете», «Хищнический Запад атакует оплот справедливости и духовности матушку Россию». Всё это тривиально, глупо и покрыто пылью вторичности.

Главный тезис всех кремлевских темников, сочиняемых в эти минуты в башенных кабинетах, тоже весьма очевиден: «В условиях, когда враги нашей страны совершили беспрецедентную атаку на идеалы спорта и мира, мы однозначно должны сплотиться вокруг фигуры мудрейшего Владимира Путина, осчастливившего нас своим решением пойти на очередной президентский срок.». С креативом в башнях туго да и момент для творческих экспериментов сейчас совсем неподходящий. Зимняя Олимпиада была триумфом Российской Федерации и лично Путина, но шаг за шагом победу в ней у россиян отобрали. Дворовому дзюдоисту, решившему заставить весь мир жить по питерским понятиям шестидесятых, щелкнули по носу и объяснили, как следует вести себя с остальной планетой. Человеку, возомнившему себя вершителем судеб во вселенском масштабе, указали на то, что он простой смертный и грешный. Антидопинговый закон един для всех и его следует неукоснительно соблюдать вне зависимости от того сколько у тебя припасено «Искандеров».

Совершенно ясно, что Путин победит в марте на президентских выборах. Вопрос лишь в том, сколько процентов ему нарисуют и драматургии самой избирательной кампании. Кто будет главным оппонентом-грушей для битья? Какова роль, отведенная в этом цирковом представлении скаковой лошади Ксении Собчак? Будут ли у Путина яркие встречи с избирателями, запоминающиеся заявления и грозные обещания или всё пройдет без событий? Мне лично кажется, что все старания кремлевских политтехнологов касаемо создания качественно новых смыслов и контуров очередного президентского срока не закончатся ничем внятным. Вся мишура, производимая московскими конструкторами смыслов, абсурдна по причине космической отдаленности их авторов от настоящей России. Политтехнологи, жующие рябчиков в ресторациях на Цветном бульваре, не ведают, что где-нибудь в Самарской области люди перебиваются с хлеба на воду.

Зато эпопея с отлучением сборной России от Олимпиады дает надежду, что останкинские болтуны наконец-то сменят тему и перестанут ежедневно изгаляться в своих домыслах касаемо положения дел на Украине. Сейчас примутся промывать кости Родченкову, начнут обвинять в коррупции членов Международного олимпийского комитета, говорить о неправосудном решении. Требовать бойкота участия в Олимпиаде под нейтральным флагом. Но это всё пустопорожний трёп. После драки, как известно, кулаками не машут. Что будет с российскими спортсменами, допущенными к соревнованиям, для истории особого значения уже не имеет.

Невозможно конечно не вспомнить летние Олимпиады 1980 и 1984 годов, прошедшие в Москве и Лос-Анджелесе соответственно. Соревнования в СССР бойкотировали американцы. Советская команда не полетела на форум за океан. Это был элемент холодной войны. Так вот всего спустя десять лет после бойкота американцами Олимпиады СССР развалилась. Так и напрашиваются очевидные исторические параллели. Выдержит ли теперь Российская Федерация очередной виток геополитического противостояния, выразившегося в ухудшении обстановки на спортивных фронтах? Устоит ли под натиском всей мировой спортивной общественности и не только? Домыслов и спекуляций будет огромное количество, но вот точный ход событий вряд ли кто-то сможет точно предсказать.

В марте Владимир Путин конечно же победит, затем произойдет очередная церемония инаугурации и Россия предсказуемо на шесть лет погрузиться в безвременье. Останкинские трепачи продолжат вещать о том, как западные санкции вместе с импортозамещением положительно сказываются на экономике. Гэбисты еще больше власти укрепят в своих мозолистых руках. Всё больше граждан станут бюджетозависимыми. Продолжаться нападки на инакомыслящих, преследование активистов, прессинг неугодных и будут затоптаны последние независимые СМИ. Запах свободы окончательно выветриться с российских просторов. В Одессе в таких случаях говорят: «Всё те же на манеже». Так вот по сути минимум двадцать четыре года Россией будет править человек, чей истинный уровень это коллежский асессор где-нибудь в уезде Рязанской губернии.

Нам остается только надеяться, что олимпийский нокаут заставит Путина отцепиться от Украины. А то вцепился мертвой хваткой как питбуль в резиновый мячик и не отпускает. Следует понять, что решение об отстранении российских спортсменов это не разовая акция и не единичный удар. Мировое сообщество продолжит серию публичных пощёчин по ботоксной физиономии. Бить будут долго и больно, пока весь ботокс не вытечет словно сопли. Проштрафился питерский мальчишка и заигрался, а его большие европейские дяди поставили в угол чтобы не зазнавался.

Лучше не смотрите останкинские каналы в ближайшее время и не читайте российские газеты даже в чисто ознакомительных целях – там сейчас будет столь неприятный контент, что не стоит себе портить психику и карму его изучением. Зато мы сейчас точно не услышим шапкозакидательских возгласов российских квасных патриотов касаемо обязательных побед на Олимпиаде. Я лично равнодушен к зимним спортивным соревнованиям, а трансляции биатлона просто на дух не переношу, так что до этой дисквалификации мне особо нет дела. Главное, что Путин выхватил, а остальное уже неважно.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля»