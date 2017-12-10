Кремль боится выиграть на Донбассе

Нужен ли Кремлю Минск? Свое мнение касательно ситуации озвучил главный российский террорист-практик Гиркин.

В своем интервью для «The Insider» Гиркин заявил, что руководство России боится предпринимать решительные шаги на Донбассе.

«Интересы Кремля и интересы России различаются. И иногда противоположны. Минские соглашения – это максимум, на что они раскачались. Испугавшись собственной смелости, они не смогли отыграть назад, начали искать компромисс, но с теми, кто компромисса им не даст», – заявил Гиркин.

По мнению российского террориста власти России повели себя, как шахматист, главная задача которого не выиграть, потому что он, «допустим, мастер спорта, играет с учеником третьего класса, но за спиной у ученика третьего класса стоит дядя с дубинкой. Шахматист боится, что, когда он выиграет у этого младшеклассника, товарищ с дубиной его поколотит». Задача российского руководства, по мнению Гиркина, не проиграть, с одной стороны, не опозориться, а с другой стороны, не выиграть.

Именно эту задачу в 2014 году поставили пред собой в Кремле. Как отмечает Гиркин, руководство России жертвовало кучей «фигур», жертвовали инициативой. В результате, по мнению российского терориста, Россия оказалась в положении, когда немножко подучившийся «третьеклассник» после длительных консультаций может им уже мат поставить.

«Но выиграть они боятся и не хотят, да и могут ли, еще неизвестно», – подчеркнул Гиркин.

Российский тероррист, открыто заявляющий, что именно он «спустил курок» военной агрессии против Украины, считает аксиомой, что война, раз она начата, должна закончиться либо победой, либо поражением.

«Я сначала всерьез никак не мог поверить, что действительно эти идиоты рассматривают минские соглашения в качестве основы для замирения», – признался Гиркин.

И в той ситуации, которая сложилась, отказ от победы означает безоговорочное поражение, поскольку Украина всего лишь, подчеркивает Гиркин – инструмент. Он настаивает, что этот инструмент необходимо было «сломать». Напомним, что замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что политически в перспективе Россия «будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача – стремиться раздробить Россию на части».

«Были бы все равно проблемы, санкции и так далее, но со сломанным инструментом против нас бы некому было воевать. Кремль действительно всерьез полагал (для меня это было открытием, я считал их мерзавцами, но я не думал, что они такие тупые) что Минск надо реализовывать, то есть обменять Донецк и Луганск на признание Крыма. И при этом еще впихнуть Донецк и Луганск в особом статусе Украины, чтобы иметь возможность, скажем так, влияния и блокирования тех решений украинской власти, которые Москву не устроят» – отметил Гиркин.

«Гуляй Поле»