Россия не избежит расплаты за все совершенные преступления против Украины

Петр Порошенко обратился к украинцам по случаю Международного дня прав человека. В своем оращении он подчеркнул, что Россию ожидает расплата за все преступления в Крыму и Донбассе.

По словам президента, Россия не сможет не избежать ответственности за совершенные преступления в украинском Крыму и Донбассе, сообщает «Фокус». Петр Порошенко так же отметил усиление тревожные тенденции в нарушение российским оккупационным властями прав украинских граждан на оккупированных территориях. Все эти преступления скрупулезно фиксирует Международный уголовный суд.

«И каких бы усилий не прилагала Москва, все злодеяния, которые совершает оккупант на нашей земле, методично фиксируются в Гааге», – сказал Порошенко.

По его словам, болезненной ситуация остается в Крыму, права украинцев российские оккупанты нарушают каждый день.

«И эта тенденция только усиливается», – подчеркнул президент.

«Фокус»