ФСБ пытается «свалить» Суркова

Обострилась борьба между кураторами Донбасса от ФСБ и помощником президента Сурковым.

Для этого стороны задействовали все возможные ресурсы, включая использование в Украине политика-популиста Михаила Саакашвили, влияние беглого олигарха Сергея Курченко, об этом информирует Telegram-канал «Агент Катерина».

После успешного для ФСБ РФ и лично для генерала С.Беседы “переворота” в “ЛНР”, где удалось подвинуть В.Суркова в борьбе за “финансовые потоки”, Беседа, конечно же при поддержке более высокопоставленных товарищей из ближайшего окружения Путина, продолжает ползучее наступление на Владислава Юрьевича уже в “ДНР”.

Задача поставленная конкретная оставить “сапожника” – Суркова без “сапог” – “ЛДНР”, и сделать помощника Путина “английской королевой”, которая только будет мотаться на встречи с Волкером и озвучивать то, что ему будут говорить более уважаемые люди. Даже, товарищ Гиркин подключился к сливам на Суркова и Захарченко.

При этом у генерала Беседы было бы вообще прекрасное настроение, если бы его не “спалили” в комбинации Саакашвили – Курченко, где по замыслу именно “Янукович и Семья” должны были стоять как “заказчики”, но однозначно не след “ФСБ”.

По большому счету, появление Саакашвили и его команды в Украине – сначала в статусе революционеров, затем – представителей власти и оппозиции, косвенно было выгодно только российской пропаганде, которая активно пустила в обращение тезисы о несостоятельности государства Украина, о внешнем следе в украинской революции.

В последнее время в Москве очень начали переживать, что ни лишение гражданства Саакашвили, ни его прорыв границы, ни провозглашения импичмента и т.д., не поднимали волну недовольства и не поджигали ситуацию внутри Украины. Нужна была ситуация, когда Саакашвили будет выглядеть как “жертва режима”, что должно, по замыслу Лубянки, вызвать негодование, как внутри Украины, так и за ее пределами.

Но еще раз, следует отметить, что эта игра Лубянки немножко пошла не по плану – она полностью вскрыта. По плану, который постоянно буксует, Саакашвили – это всего лишь “разовый таран”, который отыграет свою роль и опять уйдет в небытие (главное для Саакашвили, чтобы русские не сыграли с ним “матрицу Гонгадзе” для усиления его жертвенной сакральности), и на плечах которого в Москве хотят завезти в украинскую власть совсем других персонажей

Telegram-канал «Агент Катерина»