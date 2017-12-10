Тука настаивает на необходимости раздробления России

Тука назвал приоритетную задачу для Украины – стремиться раздробить Россию на части. По мнению заместителя главы МВОТ, политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что отношения нашей страны с Россией, в первую очередь, должны быть прагматичными.

Политически в перспективе Россия «будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача – стремиться раздробить Россию на части», рассказал политика на чате в «Главреде».

«Не думаю, что в России есть шанс у ультраправых прийти к власти. Они маргиналы и могут прийти к власти только в результате переворота. Что касается отношений с Россией, они должны быть, в первую очередь, прагматичными», – отметил чиновник.

По словам собеседника, он не понимает тезисов о «братских народах», «братской любви» и «прочих соплях о единых народах».

«Политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача – стремиться раздробить Россию на части», – сказал он.

«Главред»