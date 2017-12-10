Наступление украинских войск на Донбасс породит кризис внутри России

Российский террорист Гиркин оценил вероятность наступление украинских войск на Донбассе и угрозы, которые несет шага для России.

«Я уверен, что рано или поздно они пойдут в наступление. Они к этому постоянно готовятся. Единственное, что их сдерживает от разгрома корпусов, это позиция России. Пока они не готовы воевать с российской армией, с вооруженными силами. Они не уверены, что российские войска не вступятся за Донецк и Луганск так же, как заступились за Южную Осетию», – сказал Игорь Гиркин в интервью «The Insider».

При этом Игорь Гиркин подчеркнул, что не знает точно, решится ли Россия на поддержку своих террористических анклавов на Донбассе. Раньше но был уверен, что Россия вступится за «республики», сейчас у него такой уверен нет.

«Ведь можно в момент, когда здесь наступят различные внутриполитические неурядицы. Или, наоборот, можно ударным разгромом корпусов спровоцировать внутриполитические неурядицы. Как вы помните, первая русская революция 1905—1907 годов, она началась на фоне поражений в Русско-японской войне»

В тоже время Игорь Гирки считает, что украинская власть никогда не была и не будет самостоятельной. По его мнению, это фактические марионетки Соединенных Штатов.

«И на их месте я бы нанес удар где-нибудь в преддверии выборов, где-нибудь после 2 февраля, когда Трамп введет новые санкции против России, чтобы показательное наглядное поражение корпусов привело к дальнейшему обострению внутриполитического кризиса России, а он наступает», – подчеркнул российский террорист.

Среди последствий наступления Украины на Донбассе Игорь Гиркин выделяет массовое бегство людей с этой территории просто. По его мнению воевать с украинской аримей никто кто-то захочет. Гиркин так же подчеркнул, основываясь на своем опыте, что так или иначе, у большинства жителей российских террористических анклавов нет иллюзий по поводу дружеских настроений украинской армии и украинского населения.

«Будет массовый исход. Насколько массовый, я не могу сказать. Противник просто ждет этого момента, чтобы атаковать, это практически 100%. И то, что российские вооруженные силы, застряв в Сирии, не готовы воевать на Украине, это тоже 100%. Я имею в виду в достаточной степени не готовы. Операция может завершиться за 2-3 дня. Донецк и Луганск, может, за 2-3 дня не возьмут, там будут уличные бои, но на основных участках корпуса будут разгромлены в первый день», – подчеркнул российский террорист.

Игорь Гиркин настаивает на том, что уже в первый день наступления украинской армии российскому руководству придется принимать решение. По его мнению, если будет сохранен формат Минских соглашений, то и воевать не придется, Россия про уйти, ведь соглашение предусматривают устранение всех вооруженных формирований и передачу контроля над границей.

«Там достаточное количество людей, которым некуда идти, некуда бежать. Сопротивляться все равно будут. Тихонечко сдать без шума, без пыли, без выстрела Донецк и Луганск все равно не получится. Найдется еще достаточное количество людей, которые попытаются сопротивляться», – отметил Игорь Гиркин, говоря о возможном сопротивлении продвижению украинской армии на Донбассе.

«Гуляй Поле»