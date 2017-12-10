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Новости

Российский террорист Гиркин негативно отозвался о украинских националистах

«Гуляй Поле»
10 декабря 2017

По мнению Гиркина они готовы поменять свои убеждения в зависимости от толщины пачки предлагаемых им средств.

Известный российский терорист Игрорь Гиркин в своем интервью «The Insider» дал негативную характеристику украинским националистам. Он подчеркнул, что много лет работал по украинской линии российских спецслужб и это позволяет ему однозначна охарактеризовать деятельность украинских националистов.

«Продажность украинских националистов, их готовность поменять убеждения в зависимости от толщины пачки предлагаемых средств – это притча во языцех. Большинство профессиональных националистов всегда перебегает к сильному», – заявил российский террорист.

«Гуляй Поле»

Tags: Гиркин-Стрелков, Игорь Гиркин, националисты, Украина

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

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