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Новости

Экономический кризис в России не обошел стороной жителей Крыма

«Крым.Реалии»
10 декабря 2017

Крымчанам снизили прожиточный минимум.

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма установило прожиточный минимум для крымчан на третий квартал 2017 года. Об этом сказано в постановлении российского министерства труда и социальной защиты Крыма, сообщает «Крым.Реалии».

Средняя величина прожиточного минимума на третий квартал 2017 года составляет 9 803 рубля (около 4470 гривен) на человека. Во втором квартале того же года этот показатель был на уровне 9936 рублей (более 4 530 гривен)

Для трудоспособного населения показатель на третий квартал рассчитан в размере 10 481 рубля (около 4 780 гривен), что на 153 рубля (почти на 70 гривен), меньше, чем в прошлом квартале.

У крымских пенсионеров прожиточный минимум также понизили на 135 рублей. Теперь он составляет 8 035 рублей (3 665 гривен).

В концерт октября подконтрольный Кремлю парламент Крыма подготовил законопроект, согласно которому, прожиточный минимум пенсионеров в следующем году составит 8 530 рублей (около 3911 гривен).

Прожиточный минимум для крымских пенсионеров – важный показатель. На основе этого минимума чиновники рассчитывают размер доплаты тем, чьи пенсии не достигают 8,5 тысяч рублей.

Напомним, что «Гуляй Поле» уже сообщало от проблемах возникающих в российских регионах. Например, экономически кризис ощущается жителями столицы России и бедственное положение складывается в Московской области. В тоже время поступила информация о том, что в Дагестане возникла острая нехватка финансов необходимых для выплаты зарплат «наиболее важным категориям населения» до Нового года.

Ранее подобная ситуация сложилась в другом российском регионе – Карелии. Регион официально попросил помощи у премьер-министра Медведева и Министерства финансов РФ. В бедственное положение оказались и жители Калмыкии.

«Крым.Реалии»

Tags: крым, оккупация, Россия, Украина, Экономика

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