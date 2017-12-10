Крымчанам снизили прожиточный минимум.

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма установило прожиточный минимум для крымчан на третий квартал 2017 года. Об этом сказано в постановлении российского министерства труда и социальной защиты Крыма, сообщает «Крым.Реалии».

Средняя величина прожиточного минимума на третий квартал 2017 года составляет 9 803 рубля (около 4470 гривен) на человека. Во втором квартале того же года этот показатель был на уровне 9936 рублей (более 4 530 гривен)

Для трудоспособного населения показатель на третий квартал рассчитан в размере 10 481 рубля (около 4 780 гривен), что на 153 рубля (почти на 70 гривен), меньше, чем в прошлом квартале.

У крымских пенсионеров прожиточный минимум также понизили на 135 рублей. Теперь он составляет 8 035 рублей (3 665 гривен).

В концерт октября подконтрольный Кремлю парламент Крыма подготовил законопроект, согласно которому, прожиточный минимум пенсионеров в следующем году составит 8 530 рублей (около 3911 гривен).

Прожиточный минимум для крымских пенсионеров – важный показатель. На основе этого минимума чиновники рассчитывают размер доплаты тем, чьи пенсии не достигают 8,5 тысяч рублей.

Напомним, что «Гуляй Поле» уже сообщало от проблемах возникающих в российских регионах. Например, экономически кризис ощущается жителями столицы России и бедственное положение складывается в Московской области. В тоже время поступила информация о том, что в Дагестане возникла острая нехватка финансов необходимых для выплаты зарплат «наиболее важным категориям населения» до Нового года.

Ранее подобная ситуация сложилась в другом российском регионе – Карелии. Регион официально попросил помощи у премьер-министра Медведева и Министерства финансов РФ. В бедственное положение оказались и жители Калмыкии.

«Крым.Реалии»