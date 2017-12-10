ООН оценила размер мировой коррупционной ренты

В ООН подсчитали ежегодный объем взяток в мире. В развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.

Ежегодный объем взяток в мире оценивается в 1 трлн. долларов. При этом мировая экономика теряет еще 2,6 трлн долларов в связи с коррупционной деятельностью. Об этом сообщал Центр новостей ООН, и напоминал, что 9 декабря, – Международный день борьбы с коррупцией.

По данным Программ развития ООН (ПРООН), в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.

По данным организации Transparency International, Россия, Украина и Казахстан по индексу коррупции занимают 131 место в мире.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что ООН

оценили необходимую помощь жителям Донбасса, при этом организация приостанавливает реализацию гуманитарных программ на Донбассе, объясняя это нехваткой средств.

«Гуляй Поле»