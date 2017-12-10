ФСБ следило за комиссии МОК расследовавшей допинговые нарушения

Спецслужбы РФ пытались следить за комиссией МОК, расследовавшей употребление допинга. Следователи МОК работали за компьютерами без подсоединения к интернету, а также предпринимали традиционные предосторожности.

Сотрудники российских спецслужб пытались вести слежку за дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК), расследовавшей обвинения в систематическом употреблении допинга российскими спортсменами. Об этом заявил глава комиссии Самуэль Шмид в интервью газете Aargauer Zeitung, опубликованном 9 декабря, сообщает «Deutsche Welle».

“Но прежде чем приступать к работе, мы предпринимали меры безопасности”, – добавил Шмид.

Члены комиссии работали за компьютерами без подсоединения к интернету, а также не брали с собой на заседания электронные устройства, опускали внешние жалюзи, проверяли помещения на предмет прослушивающих устройств.

Также глава комиссии МОК сообщил, что во время одной из конференций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в одном отеле с делегацией МОК поселились сотрудники российских спецслужб.

“Тогда стало понятно, что мы являемся конкретной целью атаки”, – добавил Шмид.

Выводы комиссии под руководством Шмида сыграли важную роль в решении МОК отстранить сборную РФ от участия в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Глава организации Томас Бах сообщил, что российские спортсмены смогут выступить на Играх под нейтральным флагом на “определенных условиях”.

Международный олимпийский комитет опирался на выводы двух собственных комиссий, которые расследовали предполагаемую государственную поддержку допинга в России. Комиссия, которую возглавлял швейцарский юрист Денис Освальд, расследовала подмену допинговых проб российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. Комиссия под руководством Самуэля Шмида выясняла, какую роль российские госорганы сыграли в манипуляциях с допингом.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что российский олигарх Алишер Усманов написал письмо на имя главы МОК Томаса Баха с просьбой позволить российским спортсменам выступать под флагом страны. В тоже время президент Олимпийского комитета России Александр Жуков извинился за нарушения антидопинговых правил. Не смотря на это он сам попал под санкции Олимпийского комитета. Напомним, что Олимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде в Пхенчхан. Российским спортсменам, не замешанным в допинговом скандале позволили принять участия в играх в нейтральном статусе.

«Deutsche Welle»