Закон о реинтеграции Донбасса ожидает своего рассмотрения в ВР

Рада возьмется за реинтеграцию Донбасса на следующей неделе. Верховная Рада рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса на следующей неделе.

Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает «Деловая Столица» со ссылкой на пресс-службу ВР.

“Есть несколько планов на предстоящую неделю. Главнейшим я бы назвал закон о деоккупации украинских земель и о признании на законодательном уровне Российской Федерации агрессором. Он достаточно объемный – имеет более 700 правок. Думаю, на его рассмотрение уйдет больше чем полтора дня. Предварительно, планируем начать его рассмотрение во вторник утром, или, возможно, в среду начать и в четверг завершить”, – сказал он.

По словам Парубия, также планируется рассмотреть блоки законов относительно ТЭК и транспорта.

“Очевидно, эти два блока тоже будет рекомендовано рассмотреть на предстоящей неделе. Также ряд социальных вопросов. Мы начали рассмотрение вопросов против домашнего насилия – рассмотрели три из них, еще четыре остаются”, – отметил спикер.

Парубий также выразил надежду, что Рада успеет принять и кадровые вопросы, хотя не уверен в этом.

«Гуляй Поле» напоминает, что в Минске состоялся очередной раунд переговоров по вопросам оккупированной части Донбасса. Переговоры проходили за закрытыми дверями и продлились четыре часа.

«Деловая Столица»