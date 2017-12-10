В Минске состоялся очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе

Закрытые переговоры представителей “нормандской четверки” длились четыре часа.

В Минске завершились переговоры советников президентов государств “нормандской четверки” (Германия, Франция, Украина, Россия). Об этом сообщил начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает «Деловая Столица».

Встреча проходила в закрытом для прессы режиме и продолжалась около четырех часов. В центре внимания советников глав государств была ситуация в Украине.

В частности, как ранее заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, одной из главных тем переговоров должен был стать обмен пленными между Киевом и боевиками “ЛДНР”.

«Деловая Столица»