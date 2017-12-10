Как «свита» уделывает «короля».

Вместо истерики, я вам покажу – кто подставил Саакашвили, пишет на своей странице в Facebook Игорь Колесник.

Это славная троица патриотов, которые помогли Ю.Вилкул получить абсолютную власть в Кривом Роге – Парасюк, Семенченко-Гришин и россиянин Е. Соболев.

Как-то так неожиданно для всех произошло, что пророссийский ПРовець Ю. Вилкул, вышел на выборах в полностью подконтрольном ему городе, почти 50/50 (49,25% vs 48,83%) с Ю. Милобогом (Самопомощь).

Что делать, капец же ж!

И тогда ПРовские крысы, замутили через «патриотов» и местных подконтрольных Вилкула псевбо-патриотов – тему перевыборов. Подкрутили закон и понеслось.

Короче говоря, на выходе после «патриотической» деятельности Парасюка, Семенченко и Сболева, старый Вилкул добрал себе плюс 23,64% и стал абсолютным победителем на выборах. Не слабо, да?

Эти три «патриота», одним махом умножили на ноль, работу сотен активистов, майдановцев.

Замість істерики, я вам покажу – ХТО підставив Саакашвілі.Це славна трійця патріотів, які допомогли Ю.Вілкулу отримати … Опубліковано Ігором Колєсніком 8 грудня 2017 р.

Это факт, хотя кому-то это очень не понравится. Но это юридический факт. Даже мудак-россиянин Е.Соболев это публично признал тогда.

Вот и теперь, они в шоколаде, а Михо в дерьме по самые уши!

А тем временем «Гуляй Поле» напоминает, что Соболев «умыл руки» и отодвинулся от Саакавшили. Мавр сделал свое дело.

Это факт! Убейтеся лохи, это блядь факт !!!!!!!!!!

Только долбоеб не видит очевидного.

Игорь Колесник