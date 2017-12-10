На фестивале «Артдокфеста» пообещали срывать показы фильма про войну в Украине

На кинофестивале в Москве участнице угрожают срывами показа ее фильма про войну в Украине.

Сторонники пророссийских колларабоционистов пришли на «Артдокфест» во время показа фильма «Полет пули» про войну в Украине и пообещали его автору «серьезные проблемы», об этом пишет «Новая Газета». Видеозапись опубликовала в фейсбуке режиссер фильма Беата Бубенец. Видео содержит нецензурную брань.

Разговор происходит в фойе кинотеатра «Октябрь». В нем участвует двое мужчин, женщина, президент фестиваля Виталий Манский и Бубенец. Видео начинается со слов Манского: «Контора обращалась, смотрела — претензий нет». «То есть вам на законодательной основе», — спрашивает мужчина. «Да», — отвечает Манский.

Во время показа Опубліковано Beata Bubenec 9 грудня 2017 р.

Затем мужчина говорит, они узнали о показе «в последний момент», поэтому «еще не все подъехали», но завтра, 10 декабря, еще «человек 500 подойдут». «Мы вам бы не дали это вот сейчас просто показывать. А завтра… извините, будут проблемы у вас, серьезные», — обещает он.

По словам мужчины, герои фильма — бойцы украинского добровольческого батальона «Айдар» — убивали и насиловали невинных людей. Бубенец возражает, говорит, что «то же самое можно сказать про ополченцев». На эти слова мужчина реагирует так: «Кому ты рассказываешь, ты, дура? (…) Я там три года, с 14-го года».

Манский спрашивает, почему этих фактов «нет нигде в медиа», ни в одном фильме. «Каждый случай зафиксирован. Обратитесь в Следственный комитет России (…) Скажи, что ты режиссер», — советует мужчина.

На видео слышно, как сторонники пророссийских колларабоционистов обильно используют нецензурную лексику и оскорбляют режиссера Бубунец («Молчи лучше, рот закрой!»). Манский говорит вежливо и спокойно. Практически все участники разговора (кроме мужчины и Манского) записывают происходящее на видеокамеру в мобильном телефоне или другом устройстве. Под конец разговор превращается в перепалку.

Беата Бубенец сняла фильм «Полет пули» в Донбассе в августе 2014 года. Ранее показы фильма прошли в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Еще один показ будет в Москве 10 декабря.

«Новая Газета»