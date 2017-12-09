В Украине разоблачают и судят российскую агентуру

СБУ задержаны информатор ФСБ и организатор псевдореферендума на Донбассе. Другой информатор осуждена за разведдеятельность в пользу агрессора.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника во время попытки заложить взрывчатку под военным объектом, об этом информирует «Деловая Столица». Установлено, что житель Сум был завербован спецслужбами России как информатор. Он передавал кураторам данные о военных объектах и правоохранительных структурах региона. Оперативники спецслужбы задокументировали, что в начале декабря злоумышленник получил из России задание совершить террористический акт на одном из военных объектов в день ВСУ.

А 7 декабря был задержан бывший депутат Великоновоселковского райсовета Донецкой области, который подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Оперативники установили, что в мае 2014 г. депутат организовал и провел митинг среди жителей поселка, он публично обращался с призывами к отделению региона от Украины и созданию ДНР. После провального референдума сбежал и длительное время скрывался от правоохранителей. Теперь изменника ожидает суровое наказание.

Таковое уже получила информаторша террористов. Суд признал женщину виновной в сотрудничестве с боевиками и приговорили к 5 годам и 4 месяцам заключения. Следствие установило, что в январе 2015 г. жительница Волновахского района собирала и передавала террористам детализированные данные о дислокации, численности, маршрутах передвижения военнослужащих и военной техники ВСУ и других военных формирований. В конце января 2015-го женщину задержали. Во время судебных слушаний осужденная в содеянном полностью призналась и раскаялась, отмечает “Депо”.

«Деловая Столица»