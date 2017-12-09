Пять украинских песен, которые россияне присвоили себе

Оказывается, многие русскоязычные песни, которые давно полюбились украинским слушателям, и которые многие считали народными, на самом деле были украдены советскими авторами и композиторами у самих украинцев.

Михаил Баглай, на страницах «Styler РБК», решил рассказать о тех украинских песнях, которые цинично присвоили себе россияне.

Например, вы знали, что песня “Вот кто-то с горочки спустился”, которая стала визитной карточкой Надежды Кадышевой и Наташи Королевой – это всего лишь адаптированный вариант украинского романса “В саду осіннім айстри білі”?

Начнем, пожалуй, именно из “Вот кто-то с горочки спустился”.

“Вот кто-то с горочки спустился”

“В саду осіннім айстри білі” – это украинский романс XIX столетия. Он был популярен в Украине вплоть до 60-х годов XX ст. Еще в 1961 году этот романс был опубликован в сборнике “Українські народні романси” с предисловием и примечаниями Леопольда Ященко. К сожалению, сведения об авторе слов и музыки – отсутствуют (поэтому романс и считается украинской народной песней).

Но уже через несколько лет у этой мелодии внезапно появился “автор”.

Известный композитор Борис Терентьев, который хоть и родился в Киеве, но большую часть жизни провел в Москве, представил широкой общественности “свой” хит “Вот кто-то с горочки спустился”. Кстати, вскоре после этого Терентьев стал Заслуженным деятелем искусств РСФСР.

“Поручик Голицын”

“Поручик Голицын” – это одна из самых известных так называемых “белогвардейских песен” в жанре городского романса, в начале 1980-х получившая популярность в СССР и среди тогдашних советских эмигрантов. Среди россиян принято считать, что первым датированным исполнением песни является запись Аркадия Северного в середине мая 1977 года, а текст песни подготовил Владислав Коцишевский.

Но вот незадача: украиноязычная песня “Друже Ковалю” была популярна еще за долго до исполнения шлягера о некоем Голицыне.

Васыль Лютый (современный исполнитель песни) рассказывает, что автор музыки и слов к “Друже Ковалю” – украинский повстанец Мыкола Матола. А написана композиция была в 1949 году. То есть, по сути, россияне приписали себе “бандеровскую” песню.

Следует добавить, что композиции “Поручик Голицын” нет ни в каких сборниках аутентичных белогвардейских песен, эмигранты старшего поколения в 1970-1980-е годы ее не знали.

Также можно сравнить тексты “Друже Ковалю” и плагиата на нее. Так, в оригинале – “четверту добу уриваються плови”. Плагиат – “четвертые сутки пылают станицы”. Дальше в оригинале – “не плачте душею, мій друже Ковалю”, в плагиате – “не падайте духом, поручик Голицын”. В третьей строфе оригинала – “кудись наші коні помчали далеко”, в плагиате – “а в сумерках кони проносятся к яру”.

А “замена” строчки “ізнову прикрили московські полки” на “и девочек наших ведут в кабинет” говорит о морально-этической характеристике российских авторов.

“Любо, братцы, любо”

Песня “Любо, братцы, любо” в оригинале всегда звучала на украинском языке, ведь в армии Нестора Махно 98% бойцов были этническими украинскими. И эта песня была чем-то вроде махновского гимна, а сейчас является фольклором для анархистов всего мира. Уже доказано, что “Любо, братцы, любо” – знаменитая повстанческая песня времен освободительной борьбы 1917-1921 годов.

Однако российская “Википедия” не собирается уступать право на подлинность. Там говорится, что песня возникла еще в 1783, когда донские казаки сражались с ногайцами. Хотя никаких доказательств не приводится.

Более того, если считать что эта песня и была написана в XVIII столетии, то логично думать, что она была написана на том языке, на котором разговаривали люди в той местности, где эта композиции творилась – на этнических казацких землях, которые находились в Тмутаракани в Приазовье. То есть, как говорят этнографы, “скорее всего песня была написана на малороссийском языке”.

Если посмотреть старый советский фильм Александр Пархоменко, то в этом фильме песню “Любо, братцы, любо” исполняют на русском языке, но с украинским акцентом, и используют в песне украинские слова: “порубаних”, “не приходиться”, “куля”, “тужить”.

“Ой, мороз, мороз”

Эта песня, которая считается русской народной, была популярна в Винницкой области еще в начале 1900-х годов. А звучал текст ее так (из сборника “Бувайте здорові, соснові пороги. Народні перлини. Українські народні пісні”):

В то же время по утверждению бывшей солистки Воронежского русского хора Марии Павловны Морозовой-Уваровой, песня была написана ею в декабре 1954 году для дуэта с мужем Александром.

Но тот факт, что украинскую песню впервые задокументировали в 1936 году, говорит о том, что “Ой, мороз, мороз” – это еще один плагиат от россиян.

“Дым сигарет с ментолом”

Группа “Нэнси” была основана Анатолием Бондаренко и Андреем Костенко в Константиновке (Донецкая область) в 1992 году. По словам очевидцев, группа “начинала по кабакам”. В начале 90-х Бондаренко приписал авторство популярной на западе страны свадебной песни “Плаття твоє із ситцю” себе и “вечно отбивался от других “авторов” вопросом: а где доказательства, что это ваше?”.

Правда, на одном из концертов Бондаренко сам сказал, что песню они “позаимствовали из украинских народных песен”. На самом же деле, “Плаття твоє із ситцю” (в разных вариациях) во Львове на свадьбах пели еще в 1970-е годы.

А в вальсовом свадебном варианте эту композицию исполняла львовская группа “Барви”, основанная в 1987 году. Их вариант “Плаття твоє із ситцю” – “А я знайшов” вошел в альбом “Танці” 1991 года.

Михаил Баглай, «Styler РБК»