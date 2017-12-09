На Ставрополье вводили режим контр-террористической операции

В ходе проведения операции уничтожены троих предполагаемых боевиков.

Оперативники в ночь на субботу ликвидировали в Ставропольском крае троих предполагаемых боевиков, для поимки которых в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ, группа преступников планировала совершить теракты в местах массового скопления людей. Никакой информации о личностях убитых пока нет.

По данным правоохранительных органов, сначала боевиков удалось заблокировать в частном доме, им предложили сложить оружие и сдаться. В ответ на это преступники попытались прорвать оцепление силовиков и скрыться. В ходе завязавшейся перестрелки троих бандитов убили, а в доме, где они укрывались, произошел взрыв.

Никто из сотрудников правопорядка и местных жителей не пострадал. На месте работают специалисты-взрывотехники ФСБ. Режим КТО, введенный около 00:30, отменили в 4:30. Власти Ставропольского края создали комиссию для оказания помощи местным жителям, чье имущество было повреждено во время режима КТО, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

«КоммерсантЪ»