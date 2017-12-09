Кто и зачем «крышует» Курченко на Донбассе

Курченко выступает посредником между властью РФ и бизнесом в ОРДЛО.

По данным «Группы ИС», находящийся в России Сергей Курченко и подконтрольные ему структуры выполняют роль ключевого посредника между властью РФ и большинством субъектов экономической деятельности на территории ОРДЛО.

В собственности С. Курченко находится ООО «Компания «Газ Альянс» (г. Нижний Новгород, РФ), являющаяся единственным субъектом, на который правительством РФ возложена задача поставки сырья, материалов и оборудования филиалам ЗАО «Внешторгсервис» (г. Цхинвали, республика Южная Осетия). С 01.03.2017 года указанная компания осуществляет «внешнее управление» захваченными украинскими предприятиями и реализует их продукцию за пределами ОРДЛО.

Справка.

Под управлением ЗАО «Внешторгсервис» на данный момент в ОРДЛО находятся:

ЗАО «Донецксталь –металлургический завод»;

ЗАО «Енакиевский металлургический завод»;

Макеевский филиал ЗАО «Енакиевский металлургический завод»;

ЗАО «Енакиевский коксохимпром»;

ЗАО «Харцызский трубный завод»;

ОАО «Ясиновский коксохимический завод»;

ЧАО «Макеевкокс»;

ЧАО «Комсомольское рудоуправление»;

ЗАО «Краснодонуголь» ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит»;

ООО «ДТЭК Свердловскантрацит»;

ЗАО «Алчевский металлургический комбинат».

Для эффективного осуществления своей бизнес-деятельности на территории ОРДЛО С. Курченко активно поддерживает контакты с представителями руководящего звена правительства РФ (Д. Козак), и членами межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины (С. Назаров, замминистра Минрегионразвития РФ). Через них определяются объемы финансовых потребностей субъектов экономической деятельности на оккупированный РФ территории Донбасса, порядок их взаимодействия, организация поставок и логистики, образования ценовых показателей на сырье и готовую продукцию предприятий и т.п.

По «схеме» С. Курченко, ООО «Компания «Газ Альянс» «превращает» украинский уголь в российский и доставляет его российским и зарубежным потребителям. Например, только по одному такому контракту с польской компанией «Dolomit-oil Sp.z o.o.» с сентября до конца сего года будет поставлено 10 тыс. тонн украинского антрацита марки АКО. По другим контрактам налажены поставки украинского антрацита марки АМ морским путем (через порты Азовского моря) в Румынию, через логистику портов Азовского моря –поставка антрацита марок АС и АКО в Турцию (логистические услуги на территории РФ предоставляет акционерное общество «РЖД Логистика»).

Свою активную бизнес-деятельность на временно оккупированных территориях Украины С. Курченко не мог бы осуществлять без влиятельных покровителей в Москве. По данным группы ИС, его кураторами являются представители руководящего состава ФСБ РФ. Именно к ним он обращался, когда узнал, что бывший «глава ЛНР» И. Плотницкий «обложил данью» товары, произведенные предприятиями ЗАО «Внешторгсервис», которые без таможенного оформления вывозились с территории «ЛНР». Доля прибыли И. Плотницкого от реализации товаров С. Курченко составляла до 50% стоимости. Сложность ситуации заключалась в том, что сам И. Плотницкий имел «крышу» –ГРУ ГШ ВС РФ, которая позволяла ему успешно руководить местным бизнесом.

Столкновение интересов С. Курченко и И.Плотницкого (а фактически ФСБ и ГРУ ГШ ВС РФ) привели к известному конфликту между «главой ЛНР» И. Плотницким и главой «МВД ЛНР» И. Корнетом. С целью изменения ситуации и ограничения финансовых амбиций И. Плотницкого, С. Курченко обратился к своим кураторам из ФСБ РФ, которыми было дано указание подконтрольному руководителю «МВД ЛНР» И. Корнету выяснить реальную ситуацию и роль И. Плотницкого в контрабандном потоке товаров с территории ОРЛО. Командой И. Корнета был начат сбор данных, в т.ч. с использованием имеющихся контактов в «прокуратуре ЛНР», с помощью которой И. Плотницкий оказывал давление на предпринимателей.

Такие действия не остались незамеченными И. Плотницким и побудили его принять меры по дискредитации и увольнению И. Корнета с занимаемой должности. Данный вопрос был согласован с Москвой, в частности с ГРУ ГШ, и никакой неожиданности в этом не было.

В противостоянии двух силовых структур, ситуативную победу одержало ФСБ РФ вместе с С. Курченко, и в данный момент он успешно продолжает свой бизнес на оккупированном Донбассе.

«Группа ИС»