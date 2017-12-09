Трамп одобрил новые санкции против России

Президент США вводит санкции против России за нарушение договора времен «холодной войны».

Президент США Дональд Трамп одобрил новые санкций в отношении России за предполагаемое нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), передает «Politico» со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По данным издания, под санкции попадут российские компании, которые оказывали технологическое содействие в разработке запрещенных договором крылатых ракет.

«Администрация США применяет новые санкции в отношении России, которые, как она надеется, заставят ее соблюдать договор о ядерных вооружениях времен холодной войны, который она нарушила, развернув запрещенную крылатую ракету», — сказал источник.

В российского внешнеполитического ведомства (МИД России) назвали эти обвинения голословными. МИД России подчеркивает, что договор стало важной вехой на пути отказа от стереотипов «холодной войны». Заключение Договора сыграло существенную роль в укреплении европейской и глобальной безопасности и стабильности. В соответствии с ним ликвидированы два класса ракетно-ядерных вооружений. Был сделан важный шаг в деле ядерного разоружения.

«Вместе с тем с сожалением отмечаем, что так и не удалось реализовать предложенную Россией в 2007 году инициативу по приданию режиму Договора о РСМД универсального характера. Тем самым можно было бы избежать нарастания проблем и негативных тенденций, связанных с ракетным распространением», – говорится в опубликованном сообщении.

В МИД России настаивают, что все три десятилетия Россия сохраняет твердую приверженность Договору о РСМД и неукоснительно его соблюдает. МИД России подчеркивает, что добивается того же от США, достаточно вольно трактующих, по мнению российского внешнеполитического ведомства, существо договорных обязательств там, где это препятствует созданию важных для них вооружений, и одновременно продолжающих выдвигать в наш адрес голословные обвинения в нарушении соглашения.

«Вновь подчеркиваем, что будем соблюдать все условия Договора о РСМД до тех пор, пока их соблюдают наши партнеры. Готовы вести с США деполитизированный, профессиональный диалог по существу накопившихся вокруг него проблем. Однако не приемлем попыток разговаривать с нами языком ультиматумов, оказывать на Россию военно-политическое и санкционное давление, о чем взахлеб рассуждают в Вашингтоне», – подчеркивают в сообщении.

Заявлении МИД России исходит из предположения важности совместных с американской стороной усилий по поддержанию жизнеспособности Договора.

Заместитель госсекретаря США Томас Шеннон накануне в интервью «Коммерсанту» заявил, что Москва, несмотря на соглашения, заключенные еще во времена холодной войны, продолжает «изготавливать и развертывать ракетную систему».

«Администрация президента Трампа считает Договор о РСМД краеугольным камнем международной безопасности и стабильности. Он имеет огромное значение для регулирования отношений между Соединенными Штатами и Россией, а также для наших союзников и партнеров по всему миру, которые ценят ограничения, которые договор накладывает на гонку вооружений, и видят в нем символ приверженности двух ведущих ядерных держав делу контроля над вооружениями и стратегической стабильности. Ликвидировав целый класс самых дестабилизирующих вооружений, Договор о РСМД сыграл ключевую роль в установлении и укреплении стратегической стабильности после окончания холодной войны. Сегодня, когда в отношениях между США и Россией возросла напряженность, Договор о РСМД и другие соглашения в области контроля над вооружениями играют критически важную роль в обеспечении прозрачности и предсказуемости наших отношений, а также в предотвращении развития опасно дестабилизирующей гонки вооружений», – отметил Шеннон в своем заялении.

Заместитель госсекретаря подчеркнул, что в ответ на нарушение Россией договора, Вашингтон будет изучать варианты возможного военного решения. США уже изучают вопрос создания системы ракет средней дальности наземного базирования, которые, в случае если Россия не начнет соблюдать положения Договора о РСМД и он прекратит действовать в результате допущенных Россией нарушений, обеспечили бы защиту США и наших союзников и компенсировали военный перевес России, которого она добивается путем создания запрещенных ракет.

«Гуляй Поле»