Саакашвили задержан и помещен в изолятор

В Киеве полиция задержала Саакашвили. Политик доставлен в ИВС, проведены первоочередные следственные действия. Прокуроры готовят ходатайство перед судом о мере пресечения в отношении задержанного.

Поздно вечером в пятницу в Киеве полиция задержала экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Михаила Саакашвили задержали на квартире начальника управления одного из департаментов Национальной полиции Украины Юрия Покиньбороды.

Как сообщает ТСН, Юрий Покиньборода, бывший в 2015–2016 годах шефом полиции Луганской области, в настоящее время занимает должность начальника управления одного из департаментов Национальной полиции в Киеве.

Одним из первых информацию о задержании Михаила Саакашвили передал его соратник Давид Сакварелидзе. «Задержали Михаила! Везут в СБУ на Аскольдов переулок!!!», – написал Сакварелидзе на своей странице в Facebook.

Задержали Михаила! Везут в СБУ на Аскольдов переулок!!! Опубліковано David Sakvarelidze 8 грудня 2017 р.

Позже эту информацию подтвердил Генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в ФБ , уточнив, что правоохранители задержали скандального политика на ул. Отрадной в Киеве и поместили его в изолятор временного содержания. Дальнейшие следственные действия и суд по мере пресечения должны состояться завтра, в субботу. Генпрокурор особо подчеркнул, что задержание было произведено в соответствии с действующим постановлением о розыске, и что правоохранители, как и обещали, сделали все, чтобы не допустить крайних силовых действий и крови.

Згідно постанови про розшук працівники Нацполіції виявили місце перебування М. Саакашвілі на вул Відрадній міста Києва т… Опубліковано Юрієм Луценком 8 грудня 2017 р.

В то же время в сети был опубликован текст постановления о задержании, из которого видно, что прокуратура была осведомлена о месте фактического нахождения политика.

Пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган спустя полчаса после первых сообщений добавила, что адвокаты задержанного политика поставлены в известность и допущены к Саакашвили.

«Саакашвили задержан и доставлен в ИВС. Адвокаты задержанного уведомлены о задержании. Проводятся первоочередные следственные действия.»

«Неотложные первоочередные следственные действия с задержанным М.Саакашвили продолжаются. Присутствующие адвокаты задержанного. Все действия происходят с соблюдением процессуального законодательства», – отметила пресс-секретарь.

Невідкладні першочергові слідчі дії із затриманим М.Саакашвілі тривають. Присутні адвокати затриманого.Всі дії відбуваються із дотриманням процесуального законодавства. Опубліковано Ларисою Сарган 8 грудня 2017 р.

Поздно ночью Лариса Сарган опубликовала информацию о том, что прокуроры, ведущие дело Михаила Саакашвили, намерены ходатайствовать перед судом о домашнем аресте политика с ношением электронного браслета.

Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для затриманого М. Саакашвілі у вигляді домашнього ар… Опубліковано Ларисою Сарган 8 грудня 2017 р.

«Следственные действия завершены. Четыре адвоката оставляют пока ИВС. Задержанный Саакашвили уже отдыхает».

Слідчі дії завершено. Чотири адвокати залишають наразі ІТТ. Затриманий Саакашвілі вже відпочиває.Прокурори готують кло… Опубліковано Ларисою Сарган 8 грудня 2017 р.

Отметим, что в адрес Ларисы Сарган начали поступать угрозы. Пресс-секретарю угрожают что предадут огласке адрес ее проживания, марку и номер ее автомобиля, и вообще намекают на физическую расправу над ней.

«В три часа ночи – нерабочий пост. Уже можно? Таких угроз посыпалось много».

О третій ночі – неробочий пост. Вже можна?Таких погроз посипалося багато. Опубліковано Ларисою Сарган 8 грудня 2017 р.

Тем временем Давид Сакварелидзе выложил несколько видео с места событий в Аскольдовом переулке, где полиция оцепила подходы к ИВС.

Опубліковано David Sakvarelidze 8 грудня 2017 р.

Стример и блогер Виталий Манко также вел репортаж с места событий в Аскольдовом переулке.

З Аскольдового провулку Опубліковано Віталієм Маньком 8 грудня 2017 р.

Координатор конструкторских групп украинских беспилотников и блогер Алекс Нойт сообщил некоторые пикантные подробности задержания Михаила Саакашвили.

«Ну…что вам сказать Дарина Чиж наверное грела «больного» на улице Отрадной. Чей-то эту «уволенную» второй раз обнаруживают возле тела. Первый раз на Костельной в 7 утра, второй раз в пятницу ночью в 22-30…», – сообщил Нойт в комментарии.

Скандальную известность Дарина Чиж приобрела, позволив себе в социальных сетях антисемитские намеки в адрес президента Петра Порошенко, назвав его «Вальцманом».

Будь-який навіть натяк на антисемітизм для мене не тільки неприйнятний, але вся суть мого життя зводиться до боротьби пр… Опубліковано Mikheil Saakashvili 19 вересня 2017 р.

За это Саакашвили после разгоревшегося скандала вынужден был ее уволить, но по всей видимости, не до конца.

«Гуляй Поле»