Антисемитизм сторонников Саакашвили в центре Киева

В первую очередь бросаются в глаза антисемитские плакаты сторонников Саакашвили — прямо под стенами парламента Украины. Тексты, написанные психически явно не здоровыми людьми, обвиняют евреев во всех бедах страны.

Противостояние между Михеилом Саакашвили и нынешней властью в Украине вылилось в создание палаточного лагеря сторонников опального политика прямо под стенами Верховной Рады в Киеве, пишет Шимон Бриман на страницах «Еврейского Мира». Лагерь, отчасти напоминающий баррикады Майданов 2004 и 2013-2014 годов, уже несколько недель наполнен сотнями протестующих.

Продюсер немецкого телеканала ZDF в Украине Григорий Кузнецов посетил этот импровизированный протестный «городок» в самом сердце столицы Украины, и заметил там странные пропагандистские тексты, о которых он сообщил на своей Facebook-странице.

Вот как описал увиденное сам Григорий Кузнецов: «Господь долго уберегал меня от посещения лагеря нового антимайдана, но сегодня все же настал и мой черед побывать на стоянке мишефанов перед Радой. Внутренняя часть изгороди у них покрыта мистическими письменами, так вот я вас предупреждаю: если туда попадете, вы лучше не читайте это. Я вот почитал, и мне очень не понравилось. Захотелось таки подключить пожарную машину к канализации и смыть их из Мариинского парка к херам собачьим, вместе с их палатками и с их злобной наскальной живописью. Надеюсь, что это когда-нибудь случится, если сами по себе не рассосутся».

В первую очередь бросаются в глаза антисемитские плакаты сторонников Саакашвили — прямо под стенами парламента Украины. Тексты, написанные явно психически не здоровыми людьми, обвиняют евреев во всех бедах страны.

Известный украинский художник Александр Ройтбурд также отметил на своей странице Facebook, что часть сторонников Михеила Саакашвили в Киеве выступают с откровенно антисемитскими заявлениями.

не хочется в такой драматичный момент отвлекаться на мелочи но прямо щяс этот персонаж, защитник саакашвили, объясняет т… Опубліковано Олександром Ройтбурдом 5 грудня 2017 р.

Ранее, в сентябре 2017 года Дарина Чиж — пресс-секретарь Саакашвили, позволила себе в социальных сетях антисемитские намёки в адрес президента Петра Порошенко, назвав его «Вальцманом». Под давлением общественной критики Саакашвили был вынужден уволить своего пресс-секретаря за антисемитизм.

Будь-який навіть натяк на антисемітизм для мене не тільки неприйнятний, але вся суть мого життя зводиться до боротьби пр… Опубліковано Mikheil Saakashvili 19 вересня 2017 р.

Видимо сейчас экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и нынешний лидер партии «Движение новых сил» не торопится остановить ксенофобию своих сторонников в Киеве, которые жуткими антиеврейскими плакатами и речами явно нарушают статьи Криминального Кодекса Украины о запрете разжигания межнациональной розни.

Шимон Бриман, «Еврейский Мир»