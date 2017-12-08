Вице-спикер ВР надеется на освобождение удерживаемых боевиками заложников на Донбассе

Число заложников боевиков выросло до 168 человек. Вице-спикер надеется на освобождение 74 из них до Нового года.

Боевики удерживают в заложниках на временно оккупированных территориях Донбасса 168 человек. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе переговорной группы в Минске Ирина Геращенко во время встречи с делегацией израильского Кнессета, передает пресс-служба Верховной Рады, об этом информирует «Фокус».

Она также напомнила, что последние полутора года процесс освобождения заложников был заблокирован и только недавно сдвинулся с мертвой точки.

“Мы очень надеемся, что до Нового года состоится процесс освобождения наших 74 героев и делаем для этого все возможное”, – подчеркнула Геращенко.

«Гуляй Поле» напоминает, что Владимир Путин пообещал, что проведет переговоры с руководством самопровозглашенных «Донецкой» и «Луганской народных республик» («ДНР» и «ЛНР») по поводу предложения об обмене пленными. 17 ноября Путин провел первые переговоры по этому вопросу.

После этого в «ЛНР» случился переворот и власть перешла к экс- «министру МВД» Игорю Корнету. В России, против Игоря Корнета возбудили уголовное дело. После этого вопрос о освобождении украинских пленных больше не поднимали.

«Фокус»