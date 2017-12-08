Правительству России удастся загнать страну в стагнацию

В России предпринимается вторая попытка ввести налог с продаж в условиях жесточайшего кризиса финансовой системы.

Об этом пишет Телеграмм-канал «Мысли-Немысли».

В марте Минфин начал активно форсировать тему введения налога с продаж в рамках маневра «22 на 22», однако это вызвало такой шквал критики, что ведомство спустило эту историю на тормозах. Одновременное существование НДС и налога с продаж – это чистейшей воды сюрреализм, более того ряд экспертов заявляли об антиконституционности такого решения. Напомним, что в 2004 году налог с продаж был отменен именно с подачи Конституционного суда.

Причем, если в марте налог с продаж вводили под соусом снижения страховых взносов (снижаем давление на бизнес, залезая в карман потребителей), то теперь ни о каком снижении страховых взносов (ключевая причина ухода бизнеса в тень) речи не идет. Компенсировать введение налога с продаж будут за счет отказа от налога на движимое имущество, который начнет работать только в начале 2018 года.

«А давай, а давай, сначала придумаем налог, установим срок его введения, а потом сразу же откажемся от него, но параллельно введем налог с продаж. Вроде бы налоговое давление не выросло, а налогов мы получим больше», – видимо в таком формате проходят обсуждения в Правительстве.

Увеличивать налоговое давление на конечного потребителя в условиях, когда реальные доходы населения падают четвертый год подряд, а потребительский сектор находится в коматозном состоянии – это, конечно, верх кретинизма.

Сильнее всего цены вырастут в секторах с низким уровнем конкуренции и на товары первой необходимости, нагрузка на потребителя будет высокой. Повышение налоговой нагрузки автоматически приведет к сопоставимому повышению розничных цен. В условиях падения доходов населения новый сбор может еще сильнее сократить спрос.

У ребят из Правительства получится снова загнать нас в стагнацию, мы даже не сомневаемся.

Телеграмм-канал «Мысли-Немысли»