Главу МОК попросили учесть права и чаяния «чистых» спортсменов России

Олигарх Усманов считает, что российские спортсмены заслуживают услышать гимн и увидеть флаг России в небе Пхенчхана.

Глава Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов попросил главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, вице-президентов и членов исполкома организации дать шанс российским победителям Олимпийских игр 2018 года увидеть флаг своей страны «в небе Пхенчхана».

«Я призываю членов исполкома МОК взвесить на весах спортивной Фемиды с одной стороны желание наказать виновных и с другой стороны – права и чаяния «чистых» спортсменов России, их равные права как членов олимпийской семьи. Давайте дадим шанс хотя бы победителям Олимпиады 2018 года из России достичь вершины их спортивной мечты и увидеть в небе Пхенчхана флаг своей Родины», – говорится в письме Усманова на имя Баха, вице-президентов и членов исполкома МОК, опубликованных в российских масс-медиа.

«Хотя любая форма дискриминации, как гласит олимпийская хартия, не соответствует принципам олимпийского движения, решение МОК ставит «чистых» спортсменов России в неравные условия по сравнению со спортсменами других стран. Невинных нельзя карать и ставить на колени. Это унижает достоинство человека и спортсмена, подрывает веру в закон и справедливость. Свою короткую жизнь в спорте спортсмены проживают только ради одного короткого мгновения – увидеть флаг своей страны в небе и услышать гимн своей Родины», – отмечается в письме.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что президент Олимпийского комитета России Александр Жуков извинился за нарушения антидопинговых правил. Не смотря на это он сам попал под санкции Олимпийского комитета. Напомним, что Олимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде в Пхенчхан. Российским спортсменам, не замешанным в допинговом скандале позволили принять участия в играх в нейтральном статусе.

«Гуляй Поле»