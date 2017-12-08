Никакого третьего Майдана не будет

Власть не может быть смешной. Смешная власть – смерть для власти.

Я не понимаю, зачем в стране с работающим механизмом сменяемости власти устраивать революцию, об этом пишет Аркадий Бабченко на своей .

Я не понимаю, зачем в стране с работающим механизмом сменяемости власти устраивать революцию. Тем более во время войны. … Опубліковано Аркадієм Бабченком 8 грудня 2017 р.

Тем более во время войны. Тем более во время войны! Этот Президент перестал нравится? Ну так проголосуй за другого, в чем проблема-то. Все возможности есть. В Украине есть свободные выборы. К чему этот перебор инструментария, необходимого только в крайних ситуациях?

Я совсем не понимаю, зачем надо бороться с Саакашвили. Вот даже если оставить в стороне вопросы права и демократии, то чисто рационально – зачем? У чувака рейтинг был полтора процента. Нет, сейчас-то, конечно, раскрутили на порядок, и чем дальше, тем выше он будет. Каждое действие власти только прибавляет ему популярности и сторонников. Зачем?

Я совсем-совсем не понимаю, как из устранения политического оппонента можно устроить такую клоунаду. Детсадовская истина, известная уже две тысячи лет – власть может быть тупой, злобной, жадной, воровской, узурпаторской, агрессивной и какой угодно еще. Но она не может быть смешной. Смешная власть – смерть для власти. Если ты уж и решил приступить к политическим репрессиям и начать устранять политических оппонентов, то это должно быть только в двух форматах – 1. убил у всех на виду на мосту, чтобы посеять в стране страх, или 2. все заснули, все проснулись, никто ничего не видел, а оппозиция уже сброшена в атлантический океан рейсами смерти. А когда ты проводишь репрессии с тем результатом, что твой противник бегает по крышам, а потом его вытаскивают из машины, а потом вы заблудились в трех палатках и не можете там его найти… Вряд ли можно было бы сделать что-нибудь лучшее для разрушения имиджа власти.

И я уж точно никогда не смогу понять, зачем несколько игроков только исключительно ради своих личных амбиций так раскачивают ситуацию в стране.

Никакого третьего Майдана не будет. Будет сразу хаос, который с достаточно высокой степенью вероятности может уже действительно закончится внутренней войной. Войны никогда не объединяют общество. Даже самые справедливые. Войны могут общество временно консолидировать против внешного врага, но затем неизбежно всегда расслаивают его. Воюющая страна легко начинает воевать и внутри. Воюющая армия гораздо легче начинает стрелять и внутри.

Будет хаос – Путин будет как минимум в Харькове. И в этот раз Запад уже сам попросит его об этом.

На этом, собственно, можно будет ставить точку.

Зачем несколько человек исключительно ради своей игры толкают страну к этому сценарию? Они уже совсем в свой мир ушли? Или что? Я не понимаю.

Аркадий Бабченко, Facebook