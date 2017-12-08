В России продолжается предвыборная ротация кадров

Путин в преддверии выборов занялся «чисткой рядов» в эшелонах российской власти.

Как и прогнозировали многие политологи, губернаторы – это только часть ротации, которая запланирована Администрацией Президента. Теперь дошла очередь до следующего эшелона исполнительной власти на местах. На фоне грядущей реструктуризации полпредств там начались кадровые перестановки.

Так, в полпредстве Президента по СЗФО едва успели представить нового заместителя полпреда, курирующего Калининградскую область, Романа Балашова, как появилась информация о том, что Николай Цуканов покидает пост полномочного представителя Президента.

По нашему инсайду, Цуканов переедет из дождливого Питера в Москву для работы в главном офисе Администрации Президента в качестве помощника главы государства.

Отметим, что формально такое кадровое движение является повышением, но многое будет зависеть от сферы, которую Президент доверит экс-полпреду, а судя по последним трендам, тому не стоит ожидать широких полномочий.

Также есть информация, что его место может занять Михаил Бабич, нынешний полпред Президента в Приволжском федеральном округе.

Этот сюжет интересен тем, что даже википедия называет Бабича бизнес-партнером отца калининградского губернатора Антона Алиханова.

Однако не следует списывать со счётов и Любовь Совершаеву, которая в последнее время значительно усилила свои позиции и сейчас плотно занята выстраиванием избирательной кампании президента в СЗФО. Ещё один претендент на полпредство в Санкт-Петербурге – Беглова.

Глаза разбегаются.

Что же, по нашим данным ждать официального подтверждения наших слов осталось совсем немного. Позже дадим свой взгляд на то, как изменится политическая ситуация в Калининграде от всех этих кадровых кульбитов.

Напомним, что «Гуляй Поле» уже сообщало от проблемах возникающих в российских регионах. Наблюдается заметное снижение уровня и качества жизни.

Так же «Гуляй Поле» сообщало, что главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев считает, что в настоящее время начался рост российской экономики, но на нее повлияли американские и европейские санкции.

Незыгарь