Глава «Роснефти» продолжает пополнять свой список топ-захватов компаний

“Роснефть” начала “акцию устрашения”. Игорь Сечин продолжает отжимать чужую собственность.

Новым иском на 132 млрд рублей (около $2,2 млрд) “Роснефть” увеличивает давление на АФК “Система”, пишет «Русская служба BBC». Таким образом, общая сумма претензий к “Системе” выросла до 302 млрд рублей (примерно $5,1 млрд).

Это сопоставимо, пишет “Коммерсант”, с суммой, которую “Роснефть” заплатила государству за акции “Башнефти“, и вдвое превышает капитализацию самой “Системы”, отмечает газета, уточняя, что на закрытии торгов на Московской бирже 7 декабря капитализация компании составляла 98,4 млрд рублей (около $1,7 млрд).

По данным “Роснефти”, истцы требуют возмещения убытков на 131,6 млрд рублей, которые в виде дивидендов были якобы “незаконно выведены” “Системой” из “Башнефти” в период, когда та была ее контролирующим акционером (2009-2014 годы).

Свой иск “Роснефть” мотивирует отсутствием прогресса в переговорах при посредничестве Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) – такой вывод компания сделала всего через семь рабочих дней после привлечения фонда к процессу, поясняет “Коммерсант”. В АФК подчеркивают, что до сих пор вместо переговоров получали от “Роснефти” только ультиматумы. Юристы называют иск необоснованным, считая, что если кто и мог требовать назад дивиденды, то не “Роснефть”, а государство, которое официально от этого отказалось.

Новый иск – своего рода “принуждение “Системы” к миру”, добавил источник РБК, близкий к одному из истцов. Новый иск “Роснефти” – “акция устрашения”, прокомментировал ситуацию основной совладелец “Системы” Владимир Евтушенков.

«Русская служба BBC»