В России оценили размер коррупционной ренты

Генпрокурор Чайка оценил потери от коррупции в России.

Ущерб от коррупции в России за последние два года и три квартала 2017 года составил более 148 млрд рублей (примерно $2,5 млрд). Об этом в интервью газете “Коммерсант” рассказал генеральный прокурор России Юрий Чайка, информирует «Русская служба BBC».

По его словам, часть средств – более 11 млрд рублей – было возвращено добровольно.

“Приняты меры по обеспечению взыскания на сумму более 78 млрд рублей”, – сообщил он, пояснив, что речь идет об изъятом и арестованном имуществе.

При этом в указанных суммах, уточнил генпрокурор, не учтены арестованные во время расследования уголовного дела имущество и деньги, найденные у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко (более 9 млрд рублей).

“Мы сейчас говорили о данных криминальной статистики, то есть об уголовных делах. А иск Генеральной прокуратуры к Захарченко об обращении в доход государства почти 9 млрд рублей – гражданский”, – уточнил генпрокурор.

Он также отметил, что из года в год число выявляемых коррупционных преступлений растет. Так, в 2014 году их было зарегистрировано 32,2 тысячи, в 2015 году – 32,4 тысячи, в 2016 году – 32,9 тысячи, а за девять месяцев 2017 года – 24,8 тысячи.

“С начала следующего года вступит в силу законодательная новелла – публичный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Опасение попасть в черный список будет дополнительно мотивировать чиновников к соблюдению законов”, – добавил Юрий Чайка.

По официальным данным, только за последние три с половиной года за совершение коррупционных преступлений осуждено более 45 тысяч человек. Среди них 4,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов, более 400 депутатов представительных органов регионального и муниципального уровня, а также почти три тысячи должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, большинство из которых – главы муниципальных образований и местных администраций.

«Русская служба BBC»