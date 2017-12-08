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Новости

В России оценили размер коррупционной ренты

«Русская служба BBC»
08 декабря 2017

Генпрокурор Чайка оценил потери от коррупции в России.

Ущерб от коррупции в России за последние два года и три квартала 2017 года составил более 148 млрд рублей (примерно $2,5 млрд). Об этом в интервью газете “Коммерсант” рассказал генеральный прокурор России Юрий Чайка, информирует «Русская служба BBC».

По его словам, часть средств  более 11 млрд рублей  было возвращено добровольно.

“Приняты меры по обеспечению взыскания на сумму более 78 млрд рублей”, сообщил он, пояснив, что речь идет об изъятом и арестованном имуществе.

При этом в указанных суммах, уточнил генпрокурор, не учтены арестованные во время расследования уголовного дела имущество и деньги, найденные у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко (более 9 млрд рублей).

“Мы сейчас говорили о данных криминальной статистики, то есть об уголовных делах. А иск Генеральной прокуратуры к Захарченко об обращении в доход государства почти 9 млрд рублей гражданский”, уточнил генпрокурор.

Он также отметил, что из года в год число выявляемых коррупционных преступлений растет. Так, в 2014 году их было зарегистрировано 32,2 тысячи, в 2015 году 32,4 тысячи, в 2016 году 32,9 тысячи, а за девять месяцев 2017 года 24,8 тысячи.

“С начала следующего года вступит в силу законодательная новелла публичный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Опасение попасть в черный список будет дополнительно мотивировать чиновников к соблюдению законов”, добавил Юрий Чайка.

По официальным данным, только за последние три с половиной года за совершение коррупционных преступлений осуждено более 45 тысяч человек. Среди них 4,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов, более 400 депутатов представительных органов регионального и муниципального уровня, а также почти три тысячи должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, большинство из которых – главы муниципальных образований и местных администраций.

«Русская служба BBC»

Tags: коррупционная рента, коррупция, коррупция в России, Россия

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