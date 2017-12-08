Состоялся первый контакт глав дипломатических ведомств Украины и России вне «нормандского формата»

Главы МИД России и Украины впервые поговорили вне “нормандского формата”. Павел Климкин в Вене впервые встретился с Сергеем Лавровым вне рамок “нормандского формата”.
Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин в четверг, 7 декабря, провели первую встречу один на один – вне рамок “нормандского формата”, информирует «Deutsche Welle». Произошло это в Вене в кулуарах заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Обсуждался вопрос обмена пленными.
“Обсудил вопросы, касающиеся обмена пленными, с министром иностранных дел России Лавровым. В ближайшие недели необходимы реальные продвижения по этому вопросу. Это касается людей и их близких”, – написал Климкин в своем микроблоге Twitter.
З МЗС РФ Лавровим обговорив питання обміну заручниками. Маємо реально просунутися у цьому питанні у наступні тижні. Йдеться про людей та їхніх близьких.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 7, 2017
Twitter МИД РФ, подробно освещавший встречи Лаврова, о разговоре с Климкиным не написал. Сообщения были посвящены встречам Лаврова с его монгольским, афганским и финским коллегами.
На смену “Минску”
Между тем на Украине все чаще требуют смены минских договоренностей на другие, более соответствующие актуальной политической ситуации. Об этом, в частности, заявил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.
“Считаю, что минские соглашения мертвы”, – подчеркнул он, добавив, что в свое время они были “необходимы как механизм прекращения огня”.
На нынешнем этапе нужен новый пакет документов, где были бы четко интерпретированы принципы, которые “заложены и обсуждаются всеми политиками сейчас”, полагает глава МВД. В первую очередь, зафиксированы должны быть положения о “полном выводе всех российских военных соединений с территории Украины”, “контроле на границе… совместно с миротворцами“, отметил Аваков.
Пророссийские боевики в Донбассе
Украинский министр внутренних дел сообщил также, что, по оценкам Киева, в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей остаются свыше 35000 пророссийских боевиков. У них на вооружении – около 478 танков, 848 бронеавтомобилей и 750 минометов.
Для установления на этих территориях правопорядка необходимо ввести туда органы юстиции, действующие в “законодательном и юридическом поле Украины”, подчеркнул Аваков.