Состоялся первый контакт глав дипломатических ведомств Украины и России вне «нормандского формата»

Главы МИД России и Украины впервые поговорили вне “нормандского формата”. Павел Климкин в Вене впервые встретился с Сергеем Лавровым вне рамок “нормандского формата”.

Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин в четверг, 7 декабря, провели первую встречу один на один – вне рамок “нормандского формата”, информирует «Deutsche Welle». Произошло это в Вене в кулуарах заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Обсуждался вопрос обмена пленными.

“Обсудил вопросы, касающиеся обмена пленными, с министром иностранных дел России Лавровым. В ближайшие недели необходимы реальные продвижения по этому вопросу. Это касается людей и их близких”, – написал Климкин в своем микроблоге Twitter.

З МЗС РФ Лавровим обговорив питання обміну заручниками. Маємо реально просунутися у цьому питанні у наступні тижні. Йдеться про людей та їхніх близьких. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 7, 2017

Twitter МИД РФ, подробно освещавший встречи Лаврова, о разговоре с Климкиным не написал. Сообщения были посвящены встречам Лаврова с его монгольским, афганским и финским коллегами.

На смену “Минску”

Между тем на Украине все чаще требуют смены минских договоренностей на другие, более соответствующие актуальной политической ситуации. Об этом, в частности, заявил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.

“Считаю, что минские соглашения мертвы”, – подчеркнул он, добавив, что в свое время они были “необходимы как механизм прекращения огня”.

На нынешнем этапе нужен новый пакет документов, где были бы четко интерпретированы принципы, которые “заложены и обсуждаются всеми политиками сейчас”, полагает глава МВД. В первую очередь, зафиксированы должны быть положения о “полном выводе всех российских военных соединений с территории Украины”, “контроле на границе… совместно с миротворцами“, отметил Аваков.

Пророссийские боевики в Донбассе

Украинский министр внутренних дел сообщил также, что, по оценкам Киева, в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей остаются свыше 35000 пророссийских боевиков. У них на вооружении – около 478 танков, 848 бронеавтомобилей и 750 минометов.

Для установления на этих территориях правопорядка необходимо ввести туда органы юстиции, действующие в “законодательном и юридическом поле Украины”, подчеркнул Аваков.

«Deutsche Welle»