Telegram судиться с ФСБ

Компания Telegram Messenger LLP подала в Верховный суд России иск с просьбой признать недействующим приказ ФСБ о предоставлении спецслужбе данных для расшифровки сообщений интернет-пользователей.

Об этом “Ведомостям” рассказал адвокат Рамиль Ахметгалиев, представляющий компанию, об этом сообщает «Русская служба BBC».

Один из серьезных недочетов, которые нашли в документе юристы Telegram, – приказ издан не уполномоченным на то органом. По закону устанавливать порядок взаимодействия организаторов распространения информации в сети интернет с госорганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности, – прерогатива правительства, а не ФСБ. Кроме того, приказ был принят за несколько дней до вступления в силу поправок из “пакета Яровой”.

В иске также отмечается, что приказ дает ФСБ внесудебный доступ к сведениям, составляющим тайну переписки, хотя по закону это возможно только по решению суда и при расследовании преступлений по меньшей мере средней тяжести.

Газета напоминает, что в октябре мессенджер был оштрафован на 800 тысяч рублей (примерно $13,5 тысяч) за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки своих пользователей, признав виновным в неисполнении федерального закона о хранении, исполнении и передаче информации.

“Ведомости” также отмечают, что Telegram может стать первым мессенджером, заблокированным в России за отказ предоставить данные о пользователях. Владелец Telegram Павел Дуров уже предоставил данные, необходимые для включения в реестр распространителей информации, но сразу предупредил: сотрудничать с ФСБ он не будет. Теоретически блокировка Telegram может произойти еще до Нового года. Впрочем, уточняет собеседник издания, Дуров подготовился к такому развитию событий, предусмотрев специальные расширения для мессенджера, позволяющие обойти запрет.

«Русская служба BBC»