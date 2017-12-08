Сколько стоит российская “стабильность” и кто за нее заплатит

С течением времени фраза Медведева про то, что «денег нет», приобретает какие-то новые, пугающие формы.

Резервный фонд России будет исчерпан в текущем году, а из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет потрачено 662 миллиарда рублей. Это официальная информация, распространенная пресс-службой российского правительства.

«В этом году мы полностью используем средства Резервного фонда, как это и предусмотрено было законом о бюджете. Мы несколько меньше задействуем средства Фонда национального благосостояния», – заявил Антон Силуанов, министр финансов РФ.

То есть в хваленом бюджете на 2017 год дыры затыкались деньгами из Резервного фонда. Теперь денег в нем нет. Поэтому Россию после президентских выборов ожидает повышение налоговой нагрузки для бизнеса и населения, говорится в прогнозе Центра макроэкономического анализа Альфа-банка.

Дыры в бюджете на 2018 год будут затыкать деньгами из Фонда национального благосостояния (а ведь он изначально создавался для поддержки пенсионной системы и инвестиций в инфраструктурные проекты). Ну а с 2019 года скопленных резервов фактически не останется. Тут мы и сможем на себе ощутить все прелести российской экономики и пресловутой стабильности.

Ключевая мера, которая готовится властями, – повышение НДС. Ставка этого налога входит в стоимость всех товаров и услуг, которые продаются в стране, а ее рост неизбежно будет переложен на покупателей.

«Гуляй Поле»