Импортозамещение в России полностью провалено

Программа импортозамещения можно считать полностью провалилась. Реализация производилась точечно, а качество продукции – заметно снизилось.

Аналитический центр при правительстве РФ проводил публичный анализ результатов импортозамещения запрещенных продуктов только один раз — спустя год после введения запрета, об этом пишет Telegram-канал «Политота».

Как следует из отчета, по итогам января-апреля 2015 года по ряду продуктов произошло частичное замещение выпадающего объема импорта.

«Однако по большей части продуктовых категорий такого замещения не происходит ни за счет наращивания объемов поставок традиционными зарубежными поставщиками, ни за счет появления новых», — говорилось в документе.

Несмотря на широкий потенциал импортозамещения, его реализация производилась точечно, в основном, в области производства мяса и молочной продукции. При этом успехи таких предприятий во многом были обусловлены инвестициями, сделанными еще до введения запрета.

«Результатом ограничения конкуренции с импортной продукцией явился не только рост цен, но и снижение качества продукции. Без обеспечения внутренней конкуренции оба эти эффекта в долгосрочной перспективе будут только усугубляться», — утверждали авторы отчета.

Отметим, что снижение качества продукции спустя три года после введения эмбарго заметили и сами потребители. Согласно исследованию компании «Ромир», проведенному в августе 2017 года, за два последних года вдвое (до 15% опрошенных) увеличилось число недовольных качеством мяса, молока и молочных продуктов. На треть выросло количество недовольных колбасными изделиями (до 18%). Наибольшее количество нареканий вызывает качество сыров (27%, как и два года назад).

По итогам трехлетнего периода запрета высказывался глава департамента развития секторов экономики Минэкономразвития Александр Масленников. Как следует из его интервью, данного в августе 2017 года, продуктовое эмбарго, с одной стороны, стало импульсом для российских сельхозпроизводителей. За последние три года в 1,5 раза увеличилось производство овощей, в 2 раза — свинины, на 62% — мяса птицы, в 2 раза — зерна.

С другой стороны, заявил он, в некоторых отраслях замещение импорта пока не удается.

«Остаются проблемы в молочном секторе. Они связаны со стагнацией производства сырого молока, слабой материально-технической базой производителей, низкой инвестиционной привлекательностью. Из-за этого наблюдается рост импорта молочной продукции», — сказал он.

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев в октябре 2016 года утверждал, что дефицит молока в стране составляет около 7 миллионов тонн в год. Под дефицитом он имел в виду объем импорта. Около 30 миллионов тонн в год Россия производит сама, а 7 миллионов тонн закупает в Белоруссии и Швейцарии. Причина невозможности заместить этот импорт в том, что в данной сфере низкая рентабельность производства (5-10%), а окупаемость — от 10 лет, говорил он.

Некоторые специалисты также считают, что Россия не способна обеспечить себя цитрусовыми. Глава агентства FruitNews Ирина Козий заявляла в конце 2016 года, что это могло быть одной из причин, почему правительство в октябре 2016 года сняло запрет на поставки этой продукции из Турции.

На фоне этого в агропомышленной сфере падают оптимистичные настроения, вызванные несколько лет назад введенными запретами. В 2016 году, по данным американской консалтинговой фирмы Deloitte, потребность производителей сельхозпродукции в стороннем финансировании выросла на 11 пунктов до 94%. Кроме того, если в 2015 году состояние дел в компаниях положительно оценивали 94% опрошенных участников рынка, то в 2016 году — 67%.

Некоторые компании начали отказываться от ранее заявленных проектов. Например, в ноябре 2016 года Рускагро заморозил проект стоимостью 20 миллиардов рублей по строительству теплиц в Тамбовской области.

Подобные сложности могут быть связаны с трудностями в получении субсидий. «Правительство не выдерживает своих обещаний, вся система субсидирования валится в тартарары. Это может привести к негативным последствиям не только на аграрном рынке, но и в банковском секторе», — заявлял Виктор Семенов, глава наблюдательного совета «Белая дача» (производитель салатов).

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