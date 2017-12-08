В Москве с фестивального показа сняли фильм о лидере крымскотатарского народа

В Москве сняли с показа на фестивале документальный фильм о Мустафе Джемилеве.

В Москве кинотеатр «Октябрь» без объяснения причин снял с показа фильм «Мустафа», который должен был быть показан в рамках фестиваля документального кино «Артдокфест», сообщает «Крым.Реалии».

В Москве 6 декабря состоялось открытие фестиваля документального кино «Артдокфест» – показом фильма российского режиссера Аскольда Курова «Процесс» об Олеге Сенцове.

Фильм «Мустафа» раскрывает зрителю историю жизни украинского политика и общественного деятеля, его борьбу за возвращение крымских татар в Крым в период советской власти, заключение и этап голодовки. Картина раскрывает характер крымскотатарского национального лидера и повествует о современном периоде жизни Джемилева, его борьбу за деоккупацию Крыма. История рассказана самим героем, историками, ближайшим окружением Джемилева, советскими диссидентами. Режиссер использовал как постановочные кадры – моменты из воспоминаний лидера крымских татар, так и фрагменты интервью, документальные хроники.

Режиссер картины – Ахмед Сарыхалил, главную роль исполнил непрофессиональный актер Максим Пасичник.

Бюджет ленты составил 50 тысяч долларов, которые предоставил Национальный Фонд поддержки демократии и 150 тысяч гривен пожертвований.

«Крым.Реалии»