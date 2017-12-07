За использование Bitcoin в России будут сажать

За расчеты денежными суррогатами в России будет введена уголовная ответственность.

Министерство Финансов РФ предложило наказывать уголовно за организацию расчетов денежными суррогатами, об этом сообщает портал «BitNovosti».

Данное предложение относится не только к криптовалютам, но также к любым «заменителям» денег, в том числе деньгам из «World of Tanks», жетонам из «Монополии» и волосам единорогов, так как по Конституции 1993 года средством расчета на территории Российской Федерации является рубль. Замглавы Минфина Алексей Моисеев сказал, что данные законопроекты планируют утвердить в 2018 году.

«Если у вас мало рублей Российской Федерации, вы можете поменять ваши биткойны на рубли и пойти за рубли купить в LavkaLavka пирожок. Это вы можете сделать, но прийти в LavkaLavka и платить биткойнами вы не можете — это конституционный принцип. Сейчас за нарушение конституционного принципа нет наказания. Что мы сейчас делаем? Мы пропишем более детально реализацию конституционного принципа и наказание за разные степени его нарушения» — также добавил Моисеев.

Он оговорился, что за мелкие торговые сделки наказание последует административное, но если будет доказано организация или торговля в крупных размерах, то возникнет уже не административная, а уголовная ответственность – например, если кто-то придумает и станет использовать криптовалюту с целью расчетов для неуплаты налогов.

Будущие поправки будут внесены в кодекс об административных правонарушениях, закон «О Центральном банке» и уголовный кодекс.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что в России собираются так же составить реестр всех геймеров, играющих в он-лайн игры.

«BitNovosti»