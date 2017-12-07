В суде по делу о госизмене Януковича ждут показаний президента

В суд по делу о госизмене Януковича зовут Порошенко, Авакова и Турчинова. Президент, министр и секретарь СНБО выступят в роли свидетелей стороны обвинения.

Сторона обвинения собирается допросить в суде по делу о госизмене Виктора Януковича высшее руководство Украины, в том числе президента Украины Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом в ходе сегодняшнего заседания в Оболонском суде столицы заявил прокурор Руслан Кравченко, передает «112 Украина».

“Прошу вызвать на судебное заседание Порошенко Петра Алексеевича в качестве свидетеля стороны обвинения. Необходимость допроса данного свидетеля у стороны обвинения возникла во время исследования доказательств на судебном заседании, которое состоялось 6 декабря 2017 года. Указанный свидетель сможет предоставить показания по поводу вооруженной агрессии против Украины со стороны органов государственной власти РФ, которая в дальнейшем повлекла аннексию Крыма”, – пояснил прокурор.

Также в суд вызывают Арсена Авакова, Андрея Парубия и Андрея Дещицы. Акавов, по мнению прокурора, может предоставить информацию о событиях, связанных с аннексией Крыма Россией, а также самоустранением Януковича от власти. Кроме того, в прокуратуре убеждены, что Парубий и Турчинов смогут предоставить доказательства госизмены Януковича.

Кроме того, прокуроры намерены допросить в суде ряд служебных лиц из командования ВМС Украины, которое до 2014 года располагалось в Крыму, а также украинского МИД. В суд также вызывают бывшего посла Украины в России Владимира Ельченко, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, депутатов Владимира Литвина и Рефата Чубарова, а также экс-депутата Госдумы РФ Илью Пономарева.

«Гуляй Поле» напоминает о том, что вчера суд был отложен, после прослушивания записей телефонных разговоров президента Виктора Януковича и советника президента России Сергея Глазьева. В хоте этих переговоров обсуждался вопрос о проведении операции в Крыму.

В тоже время «Гуляй Поле» сообщало, что на Донетчине жестоко убили целую семью родственников кума Виктора Януковича – Валерия Шира. Были убиты его дочь, зять и внук.

«112 Украина»