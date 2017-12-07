Чем живет российский бизнес, с монархическим уклоном?

Свершилось. Похоже, что многолетние усилия Антона Бакова увенчались успехом. Завтра в Екатеринбурге будет презентован меморандум между правительством Гамбии и… Государством Императорский Престол, пишет российский ньюсмейкер Александр Устинов, для «Руполит.нет».

Комментарий от «Гуляй Поля»: Эта статья, как не что иное, демонстрирует понимание современных мировых проблем российской элитой, которая до сих пор живет представлениями XIX века. Выдвинутая Императорским престолом идея по степени своей абсурдности мало чем отличается от предложенных ранее “анонимных бондов” для спасения капиталов российской элиты в условиях санкций. Впрочем, предлагаем читателям самим ознакомиться и сделать собственные выводы:

Лидер монархический партии, политтехнолог, политик, бизнесмен и эрцканцлер Императорского Престола Антон Баков презентует завтра соглашение, которое ему удалось подписать с Правительством Гамбии от имени Правительства Императорского Престола.

Согласно предварительной информации империя разместится на искусственных островах в территориальных водах Гамбии.

В июне 2013 года Монархическая партия объявила об обретении наследника императорского всероссийского престола — им стал потомок Александра II Князь Императорской крови Николай Кириллович (князь Карл-Эмих-Николаус Лейнингенский), принявший русское имя после перехода из лютеранства в православие. Это дало ему право на наследование престола в соответствии с Основными государственными законами Российской Империи.

Николай Кириллович был назначен регентом «Российской империи» и членом наблюдательного совета Императорского дворцового фонда, а его день рождения — 12 июня, совпал с проводящимся в РФ Днём России. Впоследствии этот день был объявлен Императорским днём.

В начале 2015 года Баков выступил с инициативой о создании на базе черногорского участка оффшорной зоны, призванной обслуживать интересы российского бизнеса в условиях антироссийских санкций. На эту возможность использования данной территории направлены и другие международные проекты Эрцканцлера. Например, Антон Баков сообщил о переговорах о сотрудничестве с властями соседней Македонии — в частности, он встретился с премьер-министром этой страны Николой Груевским. В ходе конструктивного диалога, состоявшегося на высоком уровне двух лидеров государств, было подписано рамочное соглашение о расширении инвестиций Императорского престола в экономику республики Македония. Кроме того, проводятся встречи с македонским и черногорским духовенством.

Баков также сообщил о переговорах с властями Черногории по вопросу о признании и планах по вступлению в ООН, и указал на то, что обретение Черногорией независимости в 1878 году было связано с действиями Александра II, прапрапрадеда Карла-Эмиха. Проходят плановые заседания Правительства Императорского престола. Так, 3 и 7 апреля 2015 года рассматривался проект Закона о дворянстве, были внесены изменения в состав правительства, а также в Императорский протокол и содержание Императорского двора.

Впрочем, власти Черногории взяли паузу в переговорах, но Баков не стал останавливаться и обратил внимание на другие государства, готовые принять инвестиции.

В конце 2015 года Антон Баков обратил внимание на Центральную Америку, где также провел целый ряд переговоров с руководством таких стран как, например, Антигуа и Барбуда. Именно в это время Антон Баков вел переговоры с представителями ООН, которые отнеслись вполне лояльно к проекту Антона Бакова.

Ранее Антон Баков рассказал нашему изданию, что переговоры в Гамбии стали результатом многолетних усилий и кропотливой дипломатической работы аппарата Императорского Престола.

В 2016 Антон Баков развил активную деятельность на территории островного государства Кирибати. Там у Бакова состоялся целый ряд относительно успешных переговоров, а значительная часть политического эстеблишмента согласилась поддержать признание Императорского Престола. Впрочем, в конечном итоге переговоры также пришлось взять на паузу в связи с политическими перестановками в местном правительстве.

В условиях, когда Гамбия признала Императорский престол переговоры с другими странами о признании могут существенно продвинуться. Поскольку Императорский престол являясь частично признанным государством не имеет конфликтов с другими государствами, серьезных барьеров для признания этой страны не просматривается, а значит можно ожидать череды дальнейших признаний Императорского Престола со стороны других стран.

Александр Устинов, «Руполит.нет»