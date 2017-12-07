Альтернативная Олимпиада в Крыму

Игры патриотов: проведет ли Россия альтернативную Олимпиаду в Крыму?

Российский тренер по легкой атлетике Ярослав Литвинов предложил провести альтернативные Олимпийские игры в Крыму, сообщает Сергей Громенко, «Крым.Реалии».

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря отстранил российскую сборную от участия в зимней Олимпиаде-2018. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) доказало, что в России организовали систему применения допинга в спорте на государственном уровне.

За сборную России сейчас выступают семеро крымских спортсменов, сменившие гражданство после аннексии полуострова. На летнюю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро допустили только одного из них – яхтсмена Максима Оберемко.

Украинский спортивный обозреватель Игорь Левенштейн объясняет, почему на Олимпийские игры могут не пускать крымских спортсменов, сменивших паспорта на российские.

– Отношение мира к аннексии Крыма и присутствие на Олимпийских играх – это две разных темы. Крымчане вообще не имеют отношения к Олимпиаде в Сочи, после которой разразился допинговый скандал. Они представляют летние виды спорта. Нынешние санкции МОК касаются нарушения допинговых правил, причем со стороны государства.

Крымчане, сменившие гражданство, попали сначала под ограничения своих национальных украинских федераций, а потом уже под международные. Нельзя просто так перейти в спортивную федерацию другой страны за один день, есть жесткий регламент. Нужно было или получить разрешение в Украине, или отсидеть положенный карантин.

https://politua.org/2017/12/07/30849/

Игорь Левенштейн считает, что суды России не помогут.

– В спортивном мире своя юрисдикция, гражданские суды не действуют. Можно сколько угодно судиться с Международным олимпийским комитетом – он все равно останется последней и главной инстанцией в отношении Олимпиад. Правда, есть и исключения вроде знаменитого дела Жан-Марка Босмана, который в начале 1990-х через гражданский суд добился, чтобы лимит на иностранных футболистов распространялся на граждан стран, входящих в Европейский союз. Но на Олимпиаду нельзя прийти с приставами и потребовать допустить российских спортсменов. Пусть судятся – может, получат моральное удовлетворение или какую-то компенсацию, но уж точно не выступят.

Украинская спортсменка, художественная гимнастка, финалистка Олимпийских игр 2016 года Александра Гридасова сочувствует спортсменам, которые не смогут выступить на Олимпиаде.

– Мы обычно продолжаем общаться со спортсменами, сменившими гражданство. Многие из тех, кто получил российские паспорта после аннексии Крыма и столкнулся с дисквалификацией, не выдержали и бросили спорт, начали тренировать. Есть обратный пример: российская гимнастка перешла выступать за Украину, стала пятым номером сборной, то есть шансов на Олимпиаду у нее пока нет. Расстраивает, что эти игры превращается в политику. Например, в художественной гимнастике Олимпиада может быть только одна – через четыре года ты уже выступать не будешь.

https://politua.org/2017/12/07/30842/

Подконтрольный Кремлю глава парламента Крыма Владимир Константинов по случаю отстранения российской делегации на Олимпиаде выступил с заявлением:

«Совершенно очевидно, что эти лозаннские сидельцы — всего лишь орудие в руках тех сил, которые развязали против России гибридную войну. Как и все войны, развязанные ранее против России, эта тоже направлена на разрушение нашей страны, нанесение ей максимального ущерба, на уничтожение и порабощение наших граждан. Отличие этой войны от предыдущих – только в методах, которыми она ведется. Что скрывать, нас больно ударили. И так бывало не раз, когда против России начинали воевать. Вот только гибридные вояки забыли, чем агрессия против нас заканчивается. Уверен, и в этот раз мы сплотимся, мобилизуемся и найдем возможность для достойного ответа на агрессию, развязанную против нашей страны».

Украинский спортивный журналист Олег Щербаков заключает, что идея провести альтернативные игры в Крыму несостоятельна.

– Никакой направленной антироссийской кампании, конечно же, нет – решение МОК основано на разбирательствах в отдельных спортивных федерациях, которые шли уже несколько лет. Конечно, это первый случай в истории, когда от Олимпиады за допинг отстраняют целое государство, однако отстранение спортсменов и отдельных сборных давно не новость. Сейчас обжаловать Россия уже ничего не сможет, до Олимпиады осталось два месяца. «Чистым» спортсменам придется выступать под нейтральным флагом и под гимн МОК.

Что до идеи провести отдельные российские игры в Крыму, то мне очень интересно: где там лыжники будут кататься? Вопрос не в наличии снега, а в инфраструктуре. Кроме того, сомневаюсь, что сами спортсмены согласятся на такую унизительную замену.

Сергей Громенко, «Крым.Реалии»