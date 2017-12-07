В 2014 году в Украине были уничтожены 218 российских военнослужащих

CIT подсчитала предполагаемое количество потерь России на Донбассе.

Группа журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), изучив тендер Минобороны России, пришла к выводу, что в 2014 году более 200 смертей российских военнослужащих приходятся на боевые действия, говорится в исследовании CIT, как об этом сообщает «Новая Газета».

По мнению CIT, 218 смертей российских военнослужащих в 2014 году «практически невозможно объяснить инцидентами при несении службы в мирное время». Исследователи считают, что «аномальное» количество смертей тогда якобы было связано участием российских военных в боевых действиях на востоке Украины в августе-сентябре 2014 года.

Всего, согласно данным тендера Минобороны, с которым ознакомились«Ведомости», и по которому проводили свои подсчеты CIT, в 2014 году погибли 790 военнослужащих Минобороны, в то время как в 2013 и 2015 годах — 569 и 626 соответственно.

Специалисты CIT также подсчитали, что количество «аномальных», по их мнению, увечий у российских военных в 2014 году составило 654 случая, что так же резко превышает количество аналогичных инцидентов в предыдущие и последующие годы.

Кроме того, авторы исследования отмечают, что в 2014 году количество смертей оказалось особенно высоким по сравнению с количеством увечий.

«Гуляй Поле» напоминает, что в российских регионах занялись подсчетом потерь среди военнослужащих и наемников принимавших участие в боевых действиях на Донбассе и в Сирии.

«Новая Газета»