Саакашвили и его команда – простые аферисты

При власти находится столько обыкновенных дураков, что спасает только то, что враги вообще идиоты.

«Посмотрел видео выступления Луценко в Раде и расшифровки телефонных переговоров между помощником Саакашвили, Донгадзе и, как с небольшим эротичным уклоном его назвали в СБУ, “правой рукой Курченко”, ну и самого Курченко с Саакашвили», – пишет Андрей Скатерной, на свой странице в Facebook.

Посмотрел видео выступления Луценко в Раде и расшифровки телефонных переговоров между помощником Саакашвили, Донгадзе и,… Опубліковано Andrey Skaternoy 6 грудня 2017 р.

«Что вам сказать товарищи – это полный п$зд$ц. Стыдно смотреть. И не потому что пацаны бесстыже торгуют собой. И даже не потому что в это оказались втянуты все “нардепы–антикоррупционеры” из группы имени квартиры в центре Киева. И там, бесспорно есть о чем поговорить – от прорыва границы за 300 тыс баксов, до “мы ждали, что лагерь придут сносить, нам это выгодно, а никто не пришел” Но сейчас я хочу обсудить п$зд$ц в другом», – отмечает автор сообщения.

«В том, что такого непрофессионализма я не видел даже в самом последнем ларьке с беляшами из кошек. Когда ты покупаешь за 5 грн беляш, ты по–крайней мере можешь рассчитывать, что шерсть оттуда удалили, а мясо в количестве 5% от риса на вкус одинаково», – приводит иллюстрацию Андрей Скатерной.

«Но переговоры Донгадзе с “правой рукой” в переводе на беляши выглядели приблизительно так: Давайте деньги, много денег, у нас д$х$я расходов. Мы уже купили д$х$я оборудования и кошек, их содержание очень дорого. Кошки сами приходить отказываются, приходится ловить по всей стране и привозить. Нет, у нас нет никакого плана что и где продавать – как пойдет. Мы уже тесто вроде замесили, теперь надо купить к нему муку. Да, у нас бардак, но вы знаете как тяжело. И не радует н$х$я. В общем, деньги вы давайте, а потом мы поговорим, что мы сможем изготовить – может беляши, а, может, канапки с вишней. Может в Киеве, а может в Харькове. А еще мы во Львове спалили чужую баню, дайте еще денег. А насчет вашей доли мы поговорим, когда у нас все получится, вот тогда и обсудим», – объясняет автор ситуацию на простом бизнес-примере.

«Но самый п$зд$ц – это, конечно, разговор Курченко с Саакашвили. Курченко, кстати, из всего этого паноптикума выглядит самым нормальным – он четко и ясно говорит – мне надо вот это, это и это. Что вам надо дать, чтобы получить результат? В ответ Михо вел себя как двоечник на экзамене. “Ну тут да, это, наверное, надо подумать сесть и всё расписать по пунктам”. Миша, какие, н$х$й пункты, когда тебя спрашивают, можешь ли ты прислать человека для доверенного общения?!!! Что ты собираешься там расписывать? Фееричный долбо$б…», – отмечает Андрей Скатерной.

«Я не раз говорил, что у нас при власти находится столько обыкновенных дураков, что нас спасает только то, что наши враги вообще идиоты – и я снова прав. Всегда боялся, что там окажется кто–то умный», – подчеркивает автор сообщения.

«Ну а в своем вчерашнем выводе про то, что Саакашвили и его команда – простые аферисты, причем не высшего пошибу, я сегодня окончательно утвердился», – подводит итог автор сообщения.

«P.S. А как они – посредники – делили бабло – это же просто праздник какой–то! Это тебе, это мене, это ему, это снова мене, это тебе – ой, бл$, только пять с половиной штукк осталось – я не хочу тебе их отдавать (!!!!) у меня дочка в Египет хочет поехать…. Бл$ть…. Уровень детсадовской песочницы. Два взрослых мужика зная сумму денег, свои расходы и что кому причитается, не поделили деньги заранее, и они при дележе кончились раньше, чем те планировали… Умора… Я рыдал, бл$ть. Заговорщики еб$н$е… Их не в тюрьму, их в школу надо отправлять, а то с такими противниками СБУ совсем расслабится», – добавляет автор в постскриптум сообщения.

«Гуляй Поле» напоминает, что за Михаила Саакашвили заступился депутат Государственной думы Российской Федерации, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Андрей Скатерной