Жестоко убитая на Донетчине семья оказалась родней кума Януковича.

Зверски убитая в Великих Новоселках Донецкой области семья приходится родней куму бывшего президента Виктгора Януковича, об этом сообщили местные жители, передает «Деловая Столица».

Убийство произошло в среду, 6 декабря, на подконтрольной Украине территории. Правоохранители обнаружили мужа, жену и их 23-летнего сына в их собственном доме, связанными и мертвыми. Перед смертью их пытали – на теле есть следы резаных ран.

Валерий Шира был председателем Великоновоселковской районной администрации, а также близким другом и кумом экс-президента Виктора Януковича. Убитая женщина была его дочерью, мужчина – зятем, а юноша – внуком.

Они говорят, что сам Шира сейчас живет в оккупированном Донецке.

Версии о мотивах преступления у соседей расходятся. Семья Ширы жила в хорошем, по местным меркам, доме, и у них было, “что взять”. Убитый зять Ширы был крупным фермером.

“Раньше у Ширы тут был огромный дом, прямо “дворец”, но его уже разобрали буквально до кирпичей”, – рассказала жительница поселка.

Другие жители Великих Новоселок считают, что это могла быть месть семье видного “регионала”.

Инцидент произошел в Великой Новоселке. Злоумышленники убили 56-летнего мужчину, его 46-летнюю жену и их сына 23 лет. Их тела со следами пыток обнаружил родственник, который пришел к ним домой.

“Во время осмотра места преступления полицейские обнаружили, что руки жертв были связаны, на теле – следы избиения и резаные раны, в доме – беспорядок. На розыск убийц поднят весь личный состав местной полиции, перекрыты пути возможного отхода злоумышленников”, – написала Шиман.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, территорию обследуют кинологи со служебными собаками. В населенном пункте развернут оперативный штаб. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.115 “Умышленное убийство” Уголовного кодекса Украины.

«Гуляй Поле» напоминает, что против Виктора Януковича выдвинуты обвинения в госизмене. Сегодня его дело слушается в суде.

«Деловая Столица»