Осужденный украинский режиссер Сенцов отбывает срок в Заполярье

Недавно Олег Сенцов получил посылку с необходимыми ему вещами и продуктами.

Российская правозащитница Татьяна Щур сообщает, что украинский режиссер Олег Сенцов, который отбывает тюремный срок в России, 30 ноября получил посылку с необходимыми вещами и продуктами, посланными по его списку.

Об этом накануне Щур сообщила в Фейсбуке.

Дорогие друзья! Все, кто волнуется за Олега Сенцова. 30 ноября он, наконец, получил посылку с необходимыми вещами и прод… Опубліковано Tatiana Shchur 6 грудня 2017 р.

«30 ноября он , наконец-то, получил посылку с необходимыми вещами и продуктами, которые были ему посланы по его списку. Сегодня нам пришло письмо, где он, естественно, с юмором пишет об этом. Можно пока выдохнуть», – написала правозащитница.

Как сообщало «Гуляй Поле», Олег Сенцов отбывает срок по приговору российского суда в исправительную колонию №8 города Лабытнанги, которая расположена в Заполярье.

Лабытнанги это город окружного значения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Расположен на восточных склонах Полярного Урала, на левом берегу Оби, напротив Салехарда. Город находится немного севернее Северного полярного круга.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в оккупированном Крыму в 2014 году. В августе 2015 года суд РФ приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме.

Он был признан виновным в подготовке двух терактов в оккупированном Крыму, приготовлении еще к одному, а также в создании террористического сообщества. Украина и страны Запада рассматривают Сенцова как политического узника и призывают его освободить.

«Гуляй Поле»